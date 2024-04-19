高端設備出口值同比增36.5% 山東造船訂單排至2027年

船舶、航空裝備等高端設備出口值同比增長36.5%，「新三樣」出口同比增長90.2%，體育用品出口同比增長28.1%……山東省人民政府17日通報，一季度該省進出口規模創同期歷史新高，優勢產品出口漲幅顯著。

中新社報導，據青島海關政治部主任袁濤介紹，一季度，山東主要高端設備出口值達212.7億元（人民幣，下同），其中船舶、農業機械、航空裝備、工程機械出口分別同比增長168.6%、28.2%、17.3%、12.1%，出口市場超200個國家和地區。其中對歐盟、香港分別同比增長164%、741.8%。

袁濤表示，山東高端設備出口正處在機遇期，造船業新增訂單量和手持訂單量均處歷史高位，部分造船企業的訂單已排產至2027年。

據悉，一季度，山東外貿「新三樣」出口28.9億元，其中鋰電池、電動汽車和太陽能產品出口分別同比增長104.4%、65.3%和95.7%。