2月規模降至7,750億美元 大陸連二月減持美債

受美國聯準會延後降息步伐預期升溫影響，2月全球央行的美債交易策略再度分化。美國財政部公布今年2月國際資本流動報告（TIC）顯示，大陸今年2月減持美債227億美元，較1月下降83億美元，連續二個月減持，持有規模降至7,750億美元，降至去年10月來最低水準。

每日經濟新聞報導，除了大陸之外，持有美國國債最多的海外持有國日本，2月持有總額增加164億美元至1兆1,679億美元。至於第三大持有國英國則增加96億美元至7,008億美元。

大陸並不是2月減持美國國債力度最大的國家，2月瑞士減持265億美元的美債。一位華爾街對沖基金經理分析，各國的美債交易策略之所以出現分化，很大程度與各自的貨幣政策走勢與儲備資產配置安全性要求有著密切關係。