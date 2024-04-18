中國3月非在校青年失業率公開 16至24歲青年失業率持平

中國官方今天公布，3月全國城鎮不包含在校生的16至24歲青年失業率15.3%，與上月持平；25至29歲青年失業率7.2%，較上月升0.8個百分點。官員此前稱首季青年失業率略上升，需高度關注。

中國國家統計局官網公布3月分年齡組失業率數據顯示，3月全國城鎮不包含在校生的16至24歲青年失業率為15.3%，與2月持平；全國城鎮不包含在校生的25至29歲青年失業率為7.2%，較2月（6.4%）上升0.8個百分點；全國城鎮不包含在校生的30至59歲失業率為4.1%，比2月（4.2%） 下降0.1個百分點。

中國國家統計局近日也公布，今年第一季全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，比去年同期下降0.3個百分點；3月全國城鎮調查失業率為5.2%，較2月與去年同期均下降0.1個百分點。

中國國家統計局副局長盛來運16日在中國國務院新聞辦記者會上表示，今年新進入勞動力市場的大學畢業生1176萬人，各級黨委政府非常重視，也在積極地為大學生就業創造有利條件，但從第一季情況來看，青年失業率還是略有上升，需要高度關注。

由於青年失業率頻傳新高，中國去年7月停止發布，同年12月改為公布不包含在校生的16至24歲、25至29歲、30至59歲勞動力失業率。

中國國家統計局稱，據去年各月的平均數字，中國大陸16到24歲的城鎮人口中，在校學生約6200萬人，非在校學生約3400萬人。