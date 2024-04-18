陸央行：未來貨幣政策仍有空間 堅決防範超調風險

中國人民銀行（大陸央行）副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新18日在大陸國新辦記者會表示，保持人民幣匯率基本穩定的目標和決心不會變，人民幣匯率也有條件、有基礎保持基本穩定。他指，將堅持兼顧內外均衡，堅決對順周期行為予以糾偏，防止市場形成單邊預期並自我強化。

據中國網消息，朱鶴新在會上稱，近期人民幣匯率還是保持總體穩定的，人民銀行保持人民幣匯率基本穩定的目標和決心是不會改變的，人民幣匯率有基礎、有條件維持基本穩定。

朱鶴新表示，今年以來，眾所周知，市場對聯準會貨幣政策轉向的預期出現反覆，美元指數曾經有一段時間，包括近期最高的時候已經摸高到超過106，為近6個月來的高點，國際金融市場動盪加劇，日圓、歐元、英鎊等主要貨幣以及一些其他新興市場的貨幣波動有所加大。受外部衝擊的影響，人民幣對美元匯率也出現了一些波動，但人民幣對一籃子貨幣保持穩定，大家可能也關注到我們在穩定的基礎上還有一定的升值。

展望人民幣匯率走勢，朱鶴新指出，人民幣匯率有基礎、有條件維持基本穩定。短期來看，第一季實現良好開局，多個領域邊際在得到改善，積極的因素增多了，這將有力地對沖外部因素，對人民幣匯率是有支撐的，經濟好必然會影響人民幣匯率，也支撐人民幣匯率。

同時，朱鶴新再稱，大陸外匯市場的成熟度也持續提升，韌性不斷增強，所以人民幣匯率走勢會雙向波動、相對均衡。「我們始終有信心有條件有能力維護外匯市場的穩定運作。」

朱鶴新表示，央行會繼續綜合施策、穩定預期，高度關注外匯市場情勢的變化，堅決對順週期行為予以糾偏，防止市場形成單邊預期並自我強化，堅決防範匯率超調風險，維持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

此外，朱鶴新又指，未來貨幣政策仍有空間，密切觀察政策效果及經濟恢復、目標實現情況，擇機用好儲備工具。今年首季貸款投放比例向歷史平均水準回歸，為未來3季的信貸增長留足空間。年初至今的政策工具包括降準0.5個百分點，下調支農支小再貸款、再貼現利率、引導5年期以上貸款市場報價利率（LPR）下降、設立額度5,000億元人民幣科技創新和技術改造再貸款等。