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SWIFT：人民幣國際支付份額至4.7％ 創紀錄

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）近日指出，人民幣3月國際支付占比攀升至4.7％，再創新高。（美聯社）
環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）近日指出，人民幣3月國際支付占比攀升至4.7％，再創新高。（美聯社）

環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）近日發出最新報告指出，今年3月人民幣國際支付價值份額由2月的4%升至4.69%，創下紀錄新高，並連續5個月維持在4%且居於全球第四；而歐元占比則創紀錄新低。其中，美元、歐元和英鎊則為最常用的三大支付貨幣。

據彭博報導，SWIFT表示，3月人民幣國際支付價值按月上升25.44%，而同期全球支付價值總體僅增加6.91%，以支付價值計，市占率創下新高。而人民幣國際支付量在2月農曆年假期期間，曾按月走低20.47%。若排除歐元區內的國際支付排名，人民幣的排名維持全球第五，支付價值份額為3.18%，高於加幣的3.04%。

此外，報導稱，在貿易融資市場方面，2024年3月約有5.28％的貿易融資涉及人民幣，仍排行第三，但與歐元的5.89％占有率有所拉近。美元持續以84.13％市占率，維持在貿易融資的絕對主導地位。

據了解，自2022年1月，人民幣支付份額首突破3%，達3.2%之後，2023年7月時，人民幣的份額穩定在3%以上。同年，11月該項數據更進一步升至4.61%，這也是當時的最高紀錄。

然而，在去年12月時，該數據又回落至4.14%。直至今年1月再度反彈，升至4.51%，隨後2月又降至4%。

人民幣 市占率 農曆年

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