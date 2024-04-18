聯想AI PC來了！ 聯想：6款AI PC新品 率先在大陸面世

全球PC龍頭聯想集團4月18日正式宣布，推出號稱「地表最強」AI PC系列產品，起價為人民幣5,999元（約合台幣2萬6,800元），首發市場選定中國大陸。此前，有消息指出其新機推出時程比預期快至少一季。

據聯想官方微博消息，聯想TechWorld創新科技大會於4月18日上午舉行，聯想集團董事長兼CEO楊元慶代表聯想正式發布大陸市場真正意義上的首款AIPC系列產品，包括Yoga Book AI元啟版、 Yoga Pro 16s AI元啟版、ThinkPad T14p AI元啟版、ThinkBook 16p AI元啟版、Yoga Air 14 AI元啟版、小新Pro 16 AI元啟版共6款AI PC新品，售價從人民幣5,999元到上萬元不等。

楊元慶指出，這個AI新產品具備五大特性：包括配備了個人化的AI agent智能體「聯想小天」；擁有CPU、GPU、NPU結合的強大的本地異構算力；具備為每個擁有者建立個人知識庫的能力；開放性的人工智慧應用生態；並且強化個人資料和隱私安全保護。

楊元慶進一步表示，有了上述五大特性，「PC將不再是Personal Computer（個人電腦），而是AI Personalized Computer，人工智慧個人化電腦。」

此外，聯想集團執行副總裁、智慧設備業務集團（IDG）總裁Luca Rossi認為，AI PC是專為生成式AI應用場景設計的個人設備，是一種個人化的AI設備，能夠透過學習使用者的喜好和習慣，提供前所未有的量身定製的使用體驗，同時確保最高級別的安全性和隱私保護。

Luca Rossi再指，聯想集團在全球五大地區中的四個地區保持個人電腦市場份額第一，這其中也包括中國大陸市場。他稱，今天的AI PC只是一個開始，到2025年，聯想將採取滾動式的產品策略，「將持續加強投資力度，推動創新」，「不斷為市場帶來更多由AI驅動的全新設備，引領全球AI革命。」