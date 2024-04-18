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聯想AI PC來了！ 聯想：6款AI PC新品 率先在大陸面世

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
聯想集團董事長兼CEO楊元慶指出，此次AI新品具五大特性：配備個人化的AI agent「聯想小天」；擁有本地異構算力；具備建立個人知識庫能力；開放性人工智慧應用生態；強化資料和隱私安全保護。圖／取自微博
聯想集團董事長兼CEO楊元慶指出，此次AI新品具五大特性：配備個人化的AI agent「聯想小天」；擁有本地異構算力；具備建立個人知識庫能力；開放性人工智慧應用生態；強化資料和隱私安全保護。圖／取自微博

全球PC龍頭聯想集團4月18日正式宣布，推出號稱「地表最強」AI PC系列產品，起價為人民幣5,999元（約合台幣2萬6,800元），首發市場選定中國大陸。此前，有消息指出其新機推出時程比預期快至少一季。

據聯想官方微博消息，聯想TechWorld創新科技大會於4月18日上午舉行，聯想集團董事長兼CEO楊元慶代表聯想正式發布大陸市場真正意義上的首款AIPC系列產品，包括Yoga Book AI元啟版、 Yoga Pro 16s AI元啟版、ThinkPad T14p AI元啟版、ThinkBook 16p AI元啟版、Yoga Air 14 AI元啟版、小新Pro 16 AI元啟版共6款AI PC新品，售價從人民幣5,999元到上萬元不等。

楊元慶指出，這個AI新產品具備五大特性：包括配備了個人化的AI agent智能體「聯想小天」；擁有CPU、GPU、NPU結合的強大的本地異構算力；具備為每個擁有者建立個人知識庫的能力；開放性的人工智慧應用生態；並且強化個人資料和隱私安全保護。

楊元慶進一步表示，有了上述五大特性，「PC將不再是Personal Computer（個人電腦），而是AI Personalized Computer，人工智慧個人化電腦。」

此外，聯想集團執行副總裁、智慧設備業務集團（IDG）總裁Luca Rossi認為，AI PC是專為生成式AI應用場景設計的個人設備，是一種個人化的AI設備，能夠透過學習使用者的喜好和習慣，提供前所未有的量身定製的使用體驗，同時確保最高級別的安全性和隱私保護。

Luca Rossi再指，聯想集團在全球五大地區中的四個地區保持個人電腦市場份額第一，這其中也包括中國大陸市場。他稱，今天的AI PC只是一個開始，到2025年，聯想將採取滾動式的產品策略，「將持續加強投資力度，推動創新」，「不斷為市場帶來更多由AI驅動的全新設備，引領全球AI革命。」

Luca Rossi也透露，聯想集團正積極與業界領先的晶片和作業系統產業夥伴開展合作，共同打造滿足AI高效需求的卓越設備。英特爾公司執行副總裁、客戶端運算事業部總經理Michelle Johnston Holthaus也在大會上表示，將持續同聯想集團開展合作推動AI在端側落地，並共同推動中國AI PC生態的發展。

聯想TechWorld創新科技大會於4月18日上午舉行，聯想集團董事長兼CEO楊元慶代表聯想正式發布大陸市場真正意義上的首款AIPC系列產品，售價從人民幣5,999元到上萬元不等。圖／取自微博
聯想TechWorld創新科技大會於4月18日上午舉行，聯想集團董事長兼CEO楊元慶代表聯想正式發布大陸市場真正意義上的首款AIPC系列產品，售價從人民幣5,999元到上萬元不等。圖／取自微博

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