快訊

掌文化部先燒腦建啤、公共藝術案 小野能衝破官僚文化？

要求返還被砍退休金 軍公教民團版二次年改方案藍白怎接招

整理包／113國中教育會考衝刺倒數 各科重點、考場規定一次看

特斯拉萬人大裁員 中國銷售部門是重災區

中央社／ 台北18日電
美國電動車大廠特斯拉將在全球裁撤逾10%人力，估約1.4萬人要捲舖蓋走人；中國媒體報導，此次波及中國員工，銷售部門是重災區。路透
美國電動車大廠特斯拉將在全球裁撤逾10%人力，估約1.4萬人要捲舖蓋走人；中國媒體報導，此次波及中國員工，銷售部門是重災區。路透

美國電動車大廠特斯拉將在全球裁撤逾10%人力，估約1.4萬人要捲舖蓋走人；中國媒體報導，此次波及中國員工，銷售部門是重災區，雖實際裁員人數未知，但有內部員工表示其部門裁員比例達20%。

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）先前在發給員工的電郵中提到，裁員理由是職能重疊及降低成本的必要性。外電報導，特斯拉去年底有14萬473名員工，若以馬斯克提出的比例，共計將有超過1萬4000人被解雇。

綜合中國媒體報導，這次在中國裁員涉及銷售、技術及工程設計等部門。有消息人士稱，其中銷售部門是重災區。

4月16日，中國市場陸續有消息傳出特斯拉已經在銷售門店溝通裁員相關事宜，部分部門已裁員完畢，一名內部員工表示，當日下午部門陸續接到離職通知並辦理完手續，其所在部門裁員比例估達20%。

目前中國電動車市場，無論價格戰還是配備的競爭均非常激烈，特斯拉欲再次拉高銷量，價格和配備能否符合消費預期成為關鍵。

特斯拉 電動 馬斯克

延伸閱讀

美國電動車二手價暴跌32% 進一步衝擊買氣

靠特斯拉「自駕20公里」送急診！男子半夜心臟病發 幸運撿回一命

百萬特斯拉車頭全毀 搶黃燈撞救護車未禮讓恐要負責

湖北男讓狗坐特斯拉「駕駛座」兜風 網友狂檢舉

相關新聞

中美貿易角力 戴琪：須果斷行動應對中電動車補貼競爭

據路透報導，當地時間17日，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）出席參議院財政委員會聽證會時表示，華府必須採取...

陸救房市 擬買爛尾樓當社宅

有消息傳出，大陸擬建立一個全國性的房地產平台公司，專責收購全國各地的爛尾樓，再將轉為保障性住房（台灣稱「社會住宅」），然...

聯想AI PC來了！ 聯想：六款AI PC新品 率先在大陸面世

全球PC龍頭聯想集團4月18日正式宣布，推出號稱「地表最強」AI PC系列產品，起價為人民幣5,999元（約合台幣2萬6...

特斯拉萬人大裁員 中國銷售部門是重災區

美國電動車大廠特斯拉將在全球裁撤逾10%人力，估約1.4萬人要捲舖蓋走人；中國媒體報導，此次波及中國員工，銷售部門是重災...

電動車全球爭霸戰3／歐美齊反制 擋得了中國電動車大外銷嗎？

13年前，特斯拉執行長馬斯克接受訪問時，絲毫未把比亞迪視為競爭對手，甚至嘲諷比亞迪更應考慮該如何生存；今年初，馬斯克面對市場競爭，…

電動車全球爭霸戰2／小米電動車號稱人民幣50萬元內沒對手 比亞迪該怕了？

正當蘋果傳出因電動車「泰坦專案」（Project Titan）黯然喊停，展開裁員之際，同樣是以手機廠之姿進入電動車市場的小米，卻宣布經過三年打磨，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。