中美貿易角力 戴琪：須果斷行動應對中電動車補貼競爭

據路透報導，當地時間17日，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）出席參議院財政委員會聽證會時表示，華府必須採取果斷行動，保護本土的電動車行業，避免遭受大陸的補貼式競爭。同日，戴琪也宣告對大陸啟動「301關稅審查」。

戴琪稱，大陸的反競爭行為涉及向業界提供大量國家支持，同類做法10年前已助長太陽能電池板市場生產過剩，為美國生產商帶來沉重打擊，此次則對美國的電動車和汽車行業產生同類衝擊，「若不對中國（大陸）的反競爭行為加以制止，勢必導致美國失去生產這些產品的能力。」因此，美方必須盡早採取果斷行動，尋求「公平的競爭環境」。

另，有參議員敦促戴琪利用在2022年啟動的「301關稅審查」措施，對大陸製造的電動車加徵更高關稅。戴琪對此回應表示，將很快完成審查，並會向總統拜登提交完整方案。

美聯社指出，拜登17日梢早時出席活動時透露，可能向大陸的進口鋼材加徵更高關稅。有美官員指出，拜登當日在匹茲堡的造勢活動上，將提議把當年川普對大陸鋼鋁產品課徵的關稅，從現行7.5%提高至25%。

此外，拜登政府也正向墨西哥施壓，將禁止大陸透過美國鄰國，間接將其金屬產品賣給美國。報導提到，拜登將在造訪匹茲堡鋼鐵工會總部時宣布，將要求戴琪考慮將大陸鋼鋁關稅提高三倍。種種跡象顯示，拜登及其幕僚正努力阻止大量低成本大陸出口產品損害美國製造業，危及拜登經濟議程的核心焦點。

對於戴琪宣告對大陸啟動「301關稅審查」，大陸商務部發言人17日深夜表示對此表示強烈不滿，堅決反對。發言人指出，「美方申請書中充斥大量不實指責，將正常貿易投資活動曲解為損害美國家安全和企業利益，將自身產業問題歸咎於中國，既缺乏事實依據，也有悖經濟常識」。並提到美國多份研究報告顯示，美造船業因過度保護在多年前就已失去競爭優勢。

發言人還強調，美國上屆政府啟動對華301調查並對華加徵關稅，已被世貿組織裁定違反世貿規則，並受到許多世貿成員的反對。美方出於國內政治需要發起新的301調查，是「一錯再錯」。敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法，回到以規則為基礎的多邊貿易體制。「中國將密切關注調查進展，並將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益。」