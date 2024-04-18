惠譽：騰訊、阿里展望降至負面

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
惠譽。 （路透）
惠譽。 （路透）

國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）昨（17）日表示，由於上周宣布將中國大陸主權評級展望由「穩定」調低至「負面」，惠譽開始逐步更新多家大陸企業的評級展望，除了六大國有銀行外，也將騰訊及阿里信評展望從「穩定」調整為「負面」，維持評級為「A+」。

惠譽指出，阿里巴巴及騰訊長期本幣發行人違約評級（信評）展望調為負面，主要由於兩家企業主要從事大陸業務，且在其所在行業中存在著政府監管、監督和干預程度較高，故阿里及騰訊的基礎信用質量不應超過其主權評級的水準。

然而，惠譽表示，阿里巴巴信用狀況仍受惠其大陸電商及及雲計算市場的領先地位、強勁的自由現金流生成能力，還有高度保守的資本結構以及大量淨現金。

同時，惠譽提到，儘管評級展望調整至負面，但兩家公司信用狀況依然強勁，特別是在現金流、資本結構和淨現金等方面。阿里巴巴的表現更是優於百度、唯品會、美團等大陸及全球網路企業，僅低於規模較大、地理多元化的亞馬遜。騰訊則與阿里巴巴相似，其現金生成能力強於百度，但不如亞馬遜。

此外，惠譽於16日已把大陸六大國有銀行評級展望調低，由「穩定」轉為「負面」，其中被調低評級展望的六大國有行包括工行、建行、中行、農行、交行、郵儲行，但未更改對各大大陸銀行的評級。

惠譽解釋，儘管大陸官方支持銀行的傾向不變，但國家對於這些銀行提供支持的能力有所下降。而上述展望調整是反映大陸公共財政前景面臨風險不斷增加。

信用 惠譽

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惠譽將六家中國國有銀行評級展望由「穩定」調至「負面」

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