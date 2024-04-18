大陸GDP增速 八外資調高

大陸首季國內生產毛額（GDP）年增率達5.3%，大幅優於市場預期。首季亮麗經濟數據公布後，至少八家外資投行連袂上調對今年大陸經濟增長預估值。其中，德意志銀行對今年大陸GDP預估由4.7%上調到5.2%，為目前最高；法國興業銀行、星展、高盛及花旗均將今年大陸GDP預估增長率上調到5%，與大陸官方目標達到一致水準。

國際貨幣基金（IMF）也提到，可能需要上調對今年大陸經濟增長預測。

外資機構上調2024年大陸經濟增長預測

但外界分析，儘管第一、二季大陸經濟增速能達到官方目標，更多還是生產端存在「以價保量」的現象，如何打破低價循環是未來重點。

受到製造業數據優於預期，不少外資機構上調對今年大陸經濟增長預測。

其中，摩根士丹利對今年大陸經濟增長預估由4.2%上調到4.8%；瑞銀將今年大陸GDP增長率預測從4.6%上調至4.9%。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，大陸第1季經濟增速超預期，主因在於出口復甦和服務業增加值增長強於預期。

考慮到第1季經濟增長超預期、出口有望走強，瑞銀因此將今年實際GDP增速預測由4.6%上調至4.9%。

星展銀行（香港）經濟研究部高級經濟師周洪禮認為，大陸官方積極施策，使得基礎設施和製造業投資加速，抵消房地產投資放緩所帶來的壓力；同時，美國需求持續強勁，加上人民幣偏弱、全球科技產品景氣的回升，導致出口貨運量表現強韌性，因此上調全年GDP預測，由4.5％上調至5％。

騰訊新聞報導，IMF首席經濟學家奧利維耶（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，基於中國大陸第1季GDP增速達到了5.3%，超過此前預期，可能也會相應上調對中國大陸經濟未來增速的預期。

不過，目前IMF預計大陸2024全年經濟增速維持4.6%。奧利維耶指出，主要是基於兩個方面的作用力：一方面是大陸政府一系列強有力的刺激政策措施，但另一方面是房地產市場持續疲弱，大陸官方需要對房市走弱的根本性問題直接改革，或是讓處於困境的房企資本化或退出。

大陸經濟前景正面臨產能過剩與投資報酬率下降的問題，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強此前表示，即使經濟面臨低物價和高負債的負反饋循環，也需要更大力度的政策支持，發力方向應該更傾向於民眾消費，才能突破上述的循環格局。