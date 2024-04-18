江蘇太倉德商 從50萬馬克開始

「德不孤，必有鄰」在江蘇太倉有了一個新含義：新落戶這裡的德企並不孤獨，它的近鄰中肯定有另一家德企。在這座有中國德企之鄉之稱的城市中，德企總數超500家，總投資超60億美元，年工業產值超600億元（人民幣，下同），畝均產值達1400萬元，並繼北京、上海之後落地中國第三家德國中心。

中新社報導，外界很少有人能想到，在德國商人間「比上海還有名」的太倉，僅僅是一座縣級市。它有什麼獨特的魅力，能吸引來如此眾多的德企？

2023年，太倉舉行了撤縣建市三十周年暨德企發展30年大會，將太倉市的誕生與德企發展並列，太倉對德企的重視可見一斑。

會上，斯坦姆博士作為貴賓居上座。1993年，時任克恩-裡伯斯公司總裁的斯坦姆博士試探性地創建了太倉第一家德企——克恩-裡伯斯（太倉）有限公司，公司首期投資只有50萬馬克，全廠僅6名員工。

有人笑話太倉引進了一家小作坊，是撿了芝麻丟了西瓜。太倉人也不在意，在做好服務的同時，盡量不去打擾企業。

深受觸動的斯坦姆博士利用自己的人脈與影響力，不斷在德國推薦太倉，甚至推動州議會從財政上支持與太倉合作開展「雙元制」教育，以德國的方式在中國培養技術工人。

追尋著斯坦姆博士的腳步，越來越多德企來到太倉。今年1月，伯曼集團成為落戶太倉的第500家德企。

從第1家德企到第100家，太倉花了14年；從第400家到第500家，僅用時2年多。

目前，太倉半數以上的德企開展了本土化研發創新，90%以上的早期落戶德企完成了增資擴產。

克恩-裡伯斯（太倉）有限公司的員工也增加到1000餘名，擁有5萬平方公尺的現代化廠房，年銷售額超10億元，僅汽車安全帶彈簧一項就占據全球一半以上的市場份額。