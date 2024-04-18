參展國際消博會 台商忙推新產品

想像一下我們每天喝的咖啡被運用在紡織科技上，或許大部分人會覺得不可能。在第四屆中國國際消費品博覽會（消博會）上，台商張建農帶來的一款堪稱浪漫與科技結合的「咖啡衫」，深受觀展民眾喜愛。

中新社報導，「3杯咖啡渣+5個塑膠瓶等於1件咖啡衫，這個神奇的技術是我從台灣引進的，目前這個技術已獲得多個國家和地區的專利。」張建農介紹，咖啡衫主要利用預留的咖啡渣，透過低溫高壓的環保專利製作而成，具有速乾性能、紫外線防護和異味控制效果，市場前景不錯。

首次參展消博會的張建農很忙，不停接待前來諮詢的客商。他告訴記者，因看好海南自貿港發展前景，自己已成立海南魔力模力文創發展有限公司開展環保文創業務，將咖啡衫與最新引進的AI印花技術結合開發海南旅遊印花T恤，「海南建設自貿港吸引中外遊客集聚，加上熱帶海島的天然優勢，未來印花T恤前景很好」。

消博會上，同樣忙碌的還有顔氏咖啡品牌負責人遲玉國。遲玉國介紹，今年是顔氏咖啡品牌首次參展，顔氏咖啡創始人顔朝升從台灣來瓊創業30餘載，公司根據市場需求，適時推出多種口味的咖啡及固體飲料，獲得消費者喜愛。

「大陸市場廣闊，希望藉助消博會平台，幫助公司拓展業務。」遲玉國說，今年4月底，公司在海南的第一家實體店將開業。此外，公司已選址準備開建食品廠做原漿粉，屆時「線上+線下」結合做推廣，不僅銷售公司的產品，還要直播帶貨銷售瓊台兩地特產。

深耕珠寶行業領域十多年的台商羅德雲，今年已是三度參展消博會。「每次參展，我在海南的業務都有新突破。」羅德雲說，目前圍繞珠寶玉石業務他已開設3家公司，日前他作為股東之一投資的三亞國際文化會展中心一期項目已動工建設，項目建設內容包括文化景區、翡翠博物館等。

如今，羅德雲的工作重心已轉移至海南。「我們在海口的加工廠房已投產，海南自貿港封關運作以後，珠寶玉石行業將迎來發展機遇。」羅德雲正在謀畫引進投資在海南屯昌建設水晶博物館，他希望藉助海南自貿港政策在海南推動設立翡翠珠寶原料交易中心、珠寶加工系統及成品免稅銷售平台等項目。

消博會的熱度獲得不少台灣民眾關注，在台灣做進口日韓食品百貨的潘彥谷此次特意前來觀展。她說，自己隨身攜帶的八仙果意外收穫不少好評，把台灣產品引進海南，或許是個商機，「可惜今年報名參展的時間有點晚，明年一定提早準備，帶來更多台灣產品。」