快訊

北榮神經修復名醫涉醫材採購弊案聲押 法院命300萬元交保

福斯汽車將和小鵬聯合開發電子電氣架構 2026年量產裝車

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
福斯汽車將和小鵬聯合開發電子電氣架構。（網路照片）
福斯汽車將和小鵬聯合開發電子電氣架構。（網路照片）

小鵬汽車與大眾汽車（福斯汽車）17日正式簽訂EEA電子電氣架構技術戰略合作框架協議，該架構將被應用在大眾為中國市場開發的CMP平臺上，並從2026年開始量產裝車。

一財網報導，在本次框架協定簽署後，小鵬汽車與大眾汽車的合作範圍由此前的兩款B級電動車進一步擴展至大眾新的CMP平臺。

此前，雙方的合作主要基於小鵬G9的車型平臺，共同打造兩款大眾品牌B級電動車，雙方還簽訂平臺與軟體戰略技術合作聯合開發協議，並訂立了聯合採購計畫，提升雙方共同開發的 B 級純電車型的產品力。

大眾汽車在中國的CMP平台是大眾汽車專為中國市場打造的電動汽車架構，在中國本土開發，大眾汽車將以CMP平台為基礎，為中國市場開發A級主流市場入門車型。雙方本次合作將主要圍繞EEA集中式電子電氣架構。

平安證券的研究報告認為，中央集中式電子電氣架構是軟體定義汽車的前提，電子電氣架構由分散式邁向中央計算，把原本高度分散的控制功能逐步整合並收歸是車企的全新一課。

此前大眾曾在MEB平臺上推出名為E3的集中式電子電氣架構，將車輛上的數百個ECU精簡至3個高算力單元上。但是受到軟體能力的制約，MEB平臺在初期出現大量bug，其首款產品ID.3量產上市時間被迫推遲。此外，大眾旗下的另一個電動車平臺PPE，也被曝因為軟體問題研發遇阻，相關基於該平臺的車型上市多次推遲。

相較之下，大陸新能源車企在電子電氣架構以及軟體方面具有一定的領先優勢。目前，小鵬、零跑、埃安等中國車企均宣布實現中央計算架構。

以小鵬為例，其X-EEA電子電氣架構採用中央超算+區域控制的高融合硬體架構,可以搭載更高性能的晶片，支援更高級別的智慧輔助駕駛和更強大的智慧座艙。

申港證券的研報認為，中國自主品牌利用電動汽車發展的技術優勢和市場規模彎道超車，逐漸擁有話語權，由「市場換技術」變為「技術輸出」。

品牌 輔助駕駛 電動汽車

延伸閱讀

嶄新外觀Google系統 Nissan歐洲暢銷小休旅Qashqai小改款發表

集微諮詢發布《中國CMP設備行業研究報告》

小米SU7被戲稱「米時捷」 　保時捷中國總裁寬心回應：好的設計總是心有靈犀！

美規全面漲價！2025 Subaru Forester 起價29,695美元

相關新聞

福斯汽車將和小鵬聯合開發電子電氣架構 2026年量產裝車

小鵬汽車與大眾汽車（福斯汽車）17日正式簽訂EEA電子電氣架構技術戰略合作框架協議，該架構將被應用在大眾為中國市場開發的...

2026年量產裝車 福斯攜手小鵬共同開發電子電氣架構

大陸智慧汽車領域再添新戰力，造車新勢力之一的小鵬汽車17日宣布，與股東福斯汽車集團（陸稱大眾汽車）宣布簽訂電子電氣架構技...

今年首季訪港旅客逾1,100萬 超過7成是陸客

香港旅遊發展局公布3月訪港旅客數據，顯示旅客同比上升4成，首季訪港旅客已逾1,100萬人次，其中逾七成為大陸旅客。

陸發改委：出口商品多就是產能過剩看法站不住腳

大陸國家發改委研究室主任金賢東表示，對於產能問題，要從經濟規律出發，客觀、辯證看待，有些方面把產能問題與國際貿易掛鉤，認...

因應償債壓力 萬科傳考慮出售物流地產公司持股

為募集資金因應公司近期上升的償債壓力，大陸房地產公司萬科據稱考慮出售持有物流地產公司普洛斯的全部股權。消息人士指出，萬科...

特斯拉上海儲能超級工廠5月開工 2025年第1季實現量產

特斯拉中國方面透露，特斯拉上海儲能超級工廠計畫於今年5月開工，並預定在2025年第1季實現量產。該專案是特斯拉在美國本土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。