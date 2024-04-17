福斯汽車將和小鵬聯合開發電子電氣架構 2026年量產裝車

小鵬汽車與大眾汽車（福斯汽車）17日正式簽訂EEA電子電氣架構技術戰略合作框架協議，該架構將被應用在大眾為中國市場開發的CMP平臺上，並從2026年開始量產裝車。

一財網報導，在本次框架協定簽署後，小鵬汽車與大眾汽車的合作範圍由此前的兩款B級電動車進一步擴展至大眾新的CMP平臺。

此前，雙方的合作主要基於小鵬G9的車型平臺，共同打造兩款大眾品牌B級電動車，雙方還簽訂平臺與軟體戰略技術合作聯合開發協議，並訂立了聯合採購計畫，提升雙方共同開發的 B 級純電車型的產品力。

大眾汽車在中國的CMP平台是大眾汽車專為中國市場打造的電動汽車架構，在中國本土開發，大眾汽車將以CMP平台為基礎，為中國市場開發A級主流市場入門車型。雙方本次合作將主要圍繞EEA集中式電子電氣架構。

平安證券的研究報告認為，中央集中式電子電氣架構是軟體定義汽車的前提，電子電氣架構由分散式邁向中央計算，把原本高度分散的控制功能逐步整合並收歸是車企的全新一課。

此前大眾曾在MEB平臺上推出名為E3的集中式電子電氣架構，將車輛上的數百個ECU精簡至3個高算力單元上。但是受到軟體能力的制約，MEB平臺在初期出現大量bug，其首款產品ID.3量產上市時間被迫推遲。此外，大眾旗下的另一個電動車平臺PPE，也被曝因為軟體問題研發遇阻，相關基於該平臺的車型上市多次推遲。

相較之下，大陸新能源車企在電子電氣架構以及軟體方面具有一定的領先優勢。目前，小鵬、零跑、埃安等中國車企均宣布實現中央計算架構。

以小鵬為例，其X-EEA電子電氣架構採用中央超算+區域控制的高融合硬體架構,可以搭載更高性能的晶片，支援更高級別的智慧輔助駕駛和更強大的智慧座艙。

申港證券的研報認為，中國自主品牌利用電動汽車發展的技術優勢和市場規模彎道超車，逐漸擁有話語權，由「市場換技術」變為「技術輸出」。