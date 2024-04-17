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核二廠出水口驚見男浮屍 垃圾袋套頭、綁住雙腳死因可疑

陸發改委：出口商品多就是產能過剩看法站不住腳

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
比亞迪等中國大陸新能源車，橫掃東南亞等國際市場。（香港文匯網）
比亞迪等中國大陸新能源車，橫掃東南亞等國際市場。（香港文匯網）

大陸國家發改委研究室主任金賢東表示，對於產能問題，要從經濟規律出發，客觀、辯證看待，有些方面把產能問題與國際貿易掛鉤，認為出口商品多了就是產能過剩了，這是站不住腳的。

17日金賢東在大陸國新辦發布會上指出，初步分析，今後幾個季度中國的產能利用率有望逐步回升。在市場經濟條件下，供需平衡是相對的、不平衡是普遍的，適度的產大於需有利於市場競爭和優勝劣汰，這種現象普遍存在。

金賢東強調，在經濟全球化背景下，供給和需求都具有全球性，不同國家在各自強項產業的產能大一些，在其他產業的產能小一些，這是由各國的比較優勢決定的。

大陸國家統計局公布的第一季大陸全國工業產能利用率降至73.6%，是自2020年第一季以來的最低水平。

對此，金賢東解釋，從中國這幾年歷史數據看，產能利用率的季度波動比較大，第一季產能利用率相對低一些，第四季相對高一些，這與春節假期等因素相關。

美國財政部部長葉倫上周訪華期間，美國對中國工業產能過剩的擔憂成為主要議題。在北京訪問期間，葉倫指出中國進一步提升已十分龐大的製造業產能，這成為全球普遍關注的問題，並敦促北京將重心放在提振內需上。

北京 美國

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