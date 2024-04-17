中國第1季工業產能利用率下降 官方：季節因素

中國第1季工業產能利用率73.6%，創2020年第1季以來新低。中國國家發改委官員今天說，中國第1季產能利用率相對低一些，這與春節假期等因素相關，今後幾季的產能利用率有望逐步回升。

中國國家統計局昨天發布第1季國民經濟運行主要指標。其中，全國規模以上工業產能利用率為73.6%，比去年同期下降0.7個百分點，比2023年第4季下降2.3個百分點，創2020年第1季以來新低。

中國國務院新聞辦公室17日下午舉行記者會，解讀宏觀經濟形勢和政策。

據國新辦直播，中國國家發展改革委員會副主任劉蘇社宣稱，中國第1季經濟運行「延續回升向好態勢，經濟增幅超出預期，經濟結構持續優化，質量效益提高，就業物價基本平穩，市場預期總體改善，社會大局保持穩定，經濟社會發展實現了良好開局」。

他提到，當前經濟運行中的積極因素持續增多，但外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性較大，國內有效需求不足、社會預期偏弱，經濟穩定向好的基礎尚不牢固，經濟運行還面臨不少風險挑戰。

針對彭博記者提問，第1季全國工業產能利用率降至73.6%，這是自2020年第1季以來的最低水準，低於2023年最後3個月的水準，國家發改委研究室主任金賢東表示，產能利用率是反映短期內產需關係的一個指標，受到需求狀況、盈利水準等因素的影響。

金賢東稱，從中國這幾年歷史數據看，產能利用率的季度波動比較大，第1季產能利用率相對低一些，第4季相對高一些，這與春節假期等因素相關。初步分析，今後幾個季產能利用率有望逐步回升。

對於美歐領導人指中國積累了過剩產能，金賢東則稱，要從經濟規律出發，客觀、辯證看待。在市場經濟條件下，供需平衡是相對的、不平衡是普遍的，「適度的產大於需有利於市場競爭和優勝劣汰，這種現象普遍存在」。

他說，有些方面把產能問題與國際貿易掛鈎，認為出口商品多了就是產能過剩了，這是站不住腳的。「中國每年大量進口晶片、飛機、大豆、原油等商品，那麼這些商品的出口國難道都產能過剩了嗎」？

金賢東說，在經濟全球化背景下，供給和需求都具有全球性。不同國家在各自強項產業的產能大一些，在其他產業的產能小一些，這是由各國的比較優勢決定的。只有加強合作，才能共同發展。