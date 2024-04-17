聽新聞
test
0:00 / 0:00
儘管預訂疲軟 但對大陸的銷售支撐ASML 第1季盈利
半導體晶片微影技術大廠艾司摩爾（ASML）17日發布 2024 年第1季財報，儘管預訂疲軟，但對大陸銷售支撐了ASML第1季盈利，增長37.4%至12億歐元（新台幣413億元），優於市場預期，而銷售額則下降21.6%至53歐元（新台幣1,825億元），遜市場預期。
此外，第1季毛利率為 51%，第1季訂單金額為 36 億歐元，其中 6.56 億歐元為 EUV（極紫外光曝光機）訂單。
ASML 同時公布2024年第2季財測，預估銷售額約57至62億歐元之間，毛利率預估約50%至51%，2024 年的淨銷售額預估將與 2023 年相仿。
ASML表示，維持全年展望不變，預計下半年表現將會較上半年有所改善。
路透報導，ASML 在曝光機市場上佔據主導地位，這種機器每台價值數億歐元，受益於台灣、南韓、日本、大陸和美國政府支持下規劃的新晶片工廠。
根據產業組織 SEMI 的預測，2024 年大陸新增晶片產能最多，其次是台灣和南韓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言