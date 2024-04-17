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儘管預訂疲軟 但對大陸的銷售支撐ASML 第1季盈利

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
荷蘭半導體晶片微影技術大廠艾司摩爾（ASML）。（路透）
荷蘭半導體晶片微影技術大廠艾司摩爾（ASML）。（路透）

半導體晶片微影技術大廠艾司摩爾（ASML）17日發布 2024 年第1季財報，儘管預訂疲軟，但對大陸銷售支撐了ASML第1季盈利，增長37.4%至12億歐元（新台幣413億元），優於市場預期，而銷售額則下降21.6%至53歐元（新台幣1,825億元），遜市場預期。

此外，第1季毛利率為 51%，第1季訂單金額為 36 億歐元，其中 6.56 億歐元為 EUV（極紫外光曝光機）訂單。

ASML 同時公布2024年第2季財測，預估銷售額約57至62億歐元之間，毛利率預估約50%至51%，2024 年的淨銷售額預估將與 2023 年相仿。

ASML表示，維持全年展望不變，預計下半年表現將會較上半年有所改善。

路透報導，ASML 在曝光機市場上佔據主導地位，這種機器每台價值數億歐元，受益於台灣、南韓、日本、大陸和美國政府支持下規劃的新晶片工廠。

根據產業組織 SEMI 的預測，2024 年大陸新增晶片產能最多，其次是台灣和南韓。

ASML 南韓 台幣

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