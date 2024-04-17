香港各大學財儲達5200億 政府卻兩年財赤

儘管香港歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及政局變化衝擊，各大學的財政儲備依然豐足。相反，香港政府因為不斷注資紓解民困，以致近兩個財政年度出現赤字。

星島日報今天報導，根據香港政府近日公開的文件，本地8所官方資助大學上學年的財政儲備總額高達港幣1260億元（新台幣5222億元），約等於政府總財政儲備的1/6。

在各大學之中，香港大學擁有371億元（新台幣1537億元），排名首位，中文大學則有322億元（1334億元），科技大學179億元（新台幣741億元）、理工大學133億元（新台幣551億元）、城市大學99億元（新台幣410億元）。

香港官方資助大學的經費主要來自政府撥款及民間捐款。

據報導，對於政府出現財赤而各大學卻擁有豐厚財政儲備，有立法會議員希望它們自行投入更多資源用於建設國際教育樞紐、提升科研項目，以維持國際競爭力，同時減低政府的財政支出壓力。