香港各大學財儲達5200億 政府卻兩年財赤
儘管香港歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及政局變化衝擊，各大學的財政儲備依然豐足。相反，香港政府因為不斷注資紓解民困，以致近兩個財政年度出現赤字。
星島日報今天報導，根據香港政府近日公開的文件，本地8所官方資助大學上學年的財政儲備總額高達港幣1260億元（新台幣5222億元），約等於政府總財政儲備的1/6。
在各大學之中，香港大學擁有371億元（新台幣1537億元），排名首位，中文大學則有322億元（1334億元），科技大學179億元（新台幣741億元）、理工大學133億元（新台幣551億元）、城市大學99億元（新台幣410億元）。
香港官方資助大學的經費主要來自政府撥款及民間捐款。
據報導，對於政府出現財赤而各大學卻擁有豐厚財政儲備，有立法會議員希望它們自行投入更多資源用於建設國際教育樞紐、提升科研項目，以維持國際競爭力，同時減低政府的財政支出壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言