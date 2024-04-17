中國大陸「五一」旅遊 機票預訂暴增

中國大陸「五一」小長假即將到來。大陸多家線上旅遊平台的數據顯示，繼清明節之後，「五一」假期將再度迎來旅遊預訂高峰。根據旅遊平台「去哪兒」的數據，「五一」期間多條熱門的國內旅遊航線的經濟艙目前均已售罄。

中國大陸今年「五一」假期從5月1日至5月5日共計五天，但4月28日（周日）、5月11日（周六）必須補班。

澎湃新聞引述大陸旅遊平台「去哪兒」的數據指出，自4月6日起，「五一」假期熱門城市機票預訂量迅速增長，單日預訂量已超過2023年同期。其中，機票平均支付價格也已追平2023年，預期「五一」旅客量將再創新高。

「攜程」平台也指出，「五一」大陸境內機票搜尋熱度年升近20%，較2019年同期走升近30%。中長線旅遊成為「五一」假期主角，占比達56%。有業內人士認為，今年大陸「五一」假期出遊人數將大幅超越過去幾年。

「去哪兒」平台的數據顯示，上海至大理、北京至大理等熱門旅遊航線的經濟艙均已售罄。

「去哪兒」大數據研究院研究員肖鵬表示，今年「五一」出遊需求旺盛，部分航線會出現票量不足的問題，建議有出遊需求的旅客盡快購買。