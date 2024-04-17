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在岸人民幣兌美元 探五個月低點

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
人民幣。 （取材自每日經濟新聞）
人民幣。 （取材自每日經濟新聞）

由於美元持續走強，非美貨幣跌聲一片。在岸人民幣兌美元昨（16）日下午收盤7.2396，來到五個月新低，下跌11個基點。

第一財經指出，人民幣兌美元在岸價16時30分收盤報7.2396，較前一交易日7.2385下跌11個基點或0.02%。人民幣兌美元離岸價16日早盤更一度跌破7.28，最低來到7.2831。

人民幣兌美元昨天官方中間價7.1028，來到近一個半月新低，貶值49個基點或0.07%，。

港媒《信報》引述交易員指出，美元強勢上漲及中間價意外「破位」下跌，激發逢低購匯需求。人民幣一度跌向7.24元關口，隨後優於預期的中國GDP數據及大行釋放美元流動性，滙價收窄跌幅；受益於滙率彈性上升，市場成交非常活躍。

第一財經指出，法國巴黎銀行大中華區外匯和利率策略主管王菊表示，自3月22日以後，人行每一日都將中間價設定在7.1以下釋放穩定訊號，短期內人行穩定貨幣的態度明顯，但由於中間價和實際匯率偏離較大，即期交易價格已逼近人行設定的2%波動上限區間，即7.24左右。

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