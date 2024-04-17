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陸首季GDP年增5.3％

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸國家統計局副局長盛來運昨公布，今年第一季大陸國內生產毛額（ＧＤＰ）較去年同期成長百分之五點三，不僅優於華爾街日報預期的百分之五，也高於去年第四季的五點二。

此外，今年第一季大陸規模以上工業增加值年比增長百分之六點一，社會消費品零售總額增長四點七；大陸全國固定資產投資（不含農戶）增長四點五。

盛來運昨在記者會指出，大陸一季度國民經濟開局良好，積極因素累積增多，為實現全年目標任務打下較好基礎。政策效應不斷顯現，生產需求穩中有升，就業物價總體穩定，市場信心不斷增強，高質量發展取得新成效，國民經濟延續回升向好態勢。

但他也稱，需看到外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，經濟穩定向好基礎尚不牢固。下階段，要積極培育發展「新質生產力」，加大宏觀政策實施力度，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢。

上海第一財經引述東方金誠首席宏觀分析師王青分析，大陸一季度經濟「開門紅」有三因素：一是前期降準、ＬＰＲ（貸款市場報價利率）降息落地，以及近期政策啟動大規模設備更新和耐用消費品「以舊換新」措施，其次是當前大陸經濟內生增長動能也在改善；三是周期性因素影響，年初海外需求也在整體回暖。

華爾街日報

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