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大陸新屋銷售額劇減27%

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸國家統計局昨（16）日公布，今年第1季全國房地產開發投資年減9.5%，新建商品房銷售面積年減19.4%、銷售額下降27.6%，顯示大陸房地產狀況依舊不樂觀。

國家統計局副局長盛來運提出三個數據說明政策效果仍在持續顯現：一是房地產「三大工程」（指保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造）拉動房地產投資0.6個百分點；二是「白名單」落地讓大陸房企貸款降幅收窄1.2個百分點；三是通過地方政府放鬆限購、降低公積金貸款等政策，今年3月房地產銷售面積和金額比1-2月降幅分別收窄1.1和1.7個百分點。

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，整體來看，新房市場調整壓力仍在，在去年同期高基數之下，新房銷售規模年增率降幅仍然較大。

大陸統計局同時公布70城3月房價，新房方面，3月一線城市銷售價格較2月下降0.1%，降幅比2月收窄0.2個百分點；二、三線城市銷售價格則較2月分別下降0.3%和0.4%。

二手房方面，3月一線城市二手房銷售價格較2月下降0.7%，降幅比2月收窄0.1個百分點；二、三線城市價格較2月均下降0.5%，降幅均比2月收窄0.1個百分點。

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