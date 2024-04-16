大陸智慧駕駛超「卷」 長城董座魏建軍親測全場景NOA

大陸長城汽車董事長魏建軍，一改往日低調風格，15日首次以直播的形式，展示長城汽車無高精地圖全場景NOA；同日極越汽車CEO夏一平則請來百度董事長李彥宏，直播體驗極越01。

從蔚來汽車董事長李斌，超過1000公里的直播實測150度長續航電池包，到吉利汽車董事長李書福，直播對話新東方創始人俞敏洪，再到奇瑞汽車董事長尹同躍長達4個小時的直播，車企大佬們開始「卷」起直播。

21世紀經濟報導，隨著華為、小米的入局，給汽車行銷帶來了新玩法，車企越來越重視到流量的重要性。

同時，余承東、雷軍等人在互聯網的超高話題度，也讓大家開始重視一家車企掌門人，對於一個品牌或者一款新車帶來的作用。

然而，對於傳統汽車玩家來說，行銷風格的改變並不是一件容易的事情。對於地處河北保定的長城汽車而言，改變從董事長做起。

從開通微博，到小米SU7發布會與雷軍互動，魏建軍拉近了與用戶之間的距離。而此次直播，更是展現了長城汽車敢於直面受眾的勇氣。

15日上午，魏建軍駕駛著搭載長城智駕系統的魏牌藍山，在保定各種複雜的交通環境下，完成了城市NOA智駕體驗。

按照長城官方的說法，保定代表大陸二三線城市複雜多變的路況，交通環境充滿挑戰，從複雜的「六道口」到狹窄的街道等，都對智駕系統的每一個動作提出了嚴苛的考驗，能充分檢驗智駕系統的真實水準。與此同時，長城汽車也在積極推進一線城市的智駕測試，覆蓋更廣泛的測試場景。

據瞭解，長城汽車最新一代智慧駕駛系統Coffcc Pilot Ultra，具備無高精地圖的全場景NOA能力。

長城汽車全場景NOA的「大腦」，源於長城汽車的SEE一體化智駕大模型，它實現了感知決策一體化的鏈路整合，實現從規則驅動到數據驅動的轉變。

SEE一體化智駕大模型的核心價值，圍繞安全（Safety）、高效（Efficiency）、體驗（Experienced）三點。SEE能夠不斷學習和適應新的駕駛環境，精確應對複雜路況，提升駕駛效率和舒適度，實現「看得見物、看得清路、看得懂人」的駕駛體驗。

在整個直播的過程中，魏建軍多次強調智慧駕駛最重要的便是安全。他認為，汽車安全永遠是第一位，不能把用戶當小白鼠，要讓用戶使用起來更放心。

隨著市場競爭的白熱化，智慧化已經成為兵家必爭之地。魏建軍走到台前，或許只是長城汽車走出舒適區邁出的第一步。