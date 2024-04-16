陸房企暴雷再+1！ 時代中國控股遭恒生銀行清盤呈請

大陸房企危機再添一樁。有「廣州舊改之王」稱號的時代中國控股宣布，4月15日呈請人恒生銀行有限公司向香港高等法院上交一份針對公司的清盤呈請，內容指稱涉及金額分別達約1.73億美元及7.31億港元的公司財務責任。香港高等法院已將首次聆訊日期定為7月3日。消息一出，時代中國控股股價16日早盤一度暴跌近50%，收報為0.15港元。

新京報指出，面對上述清盤呈請，時代中國董事會認為，呈請並不代表公司其他股東的利益，且可能損害公司的價值，將尋求法律手段堅決反對呈請，並採取一切必要行動以維護合法權益。

時代中國稱，公司擬繼續積極與境外債權人就重整計畫進行溝通及合作，目的是盡快向市場公布相關條款。同時，公司將力求與呈請人保持積極良好的溝通，並秉持對其他債權人公平的原則，就盡快達成友好解決方案與呈請人磋商。

據悉，恒生銀行於4月15日正式向香港高等法院遞交清盤呈請，指控時代中國控股未能履行其財務責任。而時代中國控股方面在公告中表示，儘管面臨此次清盤呈請，但公司目前運作正常，並未受到實質影響。時代中國強調，提交呈請並不代表呈請人已成功將公司清盤，截至目前，高等法院並未批出清盤令。

事實上，時代中國控股近年來一直在努力推動境外債務重整工作。財聯社指出，在大陸境內發債主體廣州市時代控股集團則有限公司有12檔存量債券，規模人民幣113.14億元，均已完成展期。

陸媒《金融界》提到，從時代中國控股發展歷程可見，該公司曾以「千億（人民幣）房企」的身分在市場上風光一時。然而，隨市場環境的變化和政策調整的衝擊，時代中國控股的業績逐年下滑。

時代中國控股3月27日最新業績公告顯示，2023年公司實現收入人民幣210.11億元，年減14%；年度虧損人民幣43.45億元，年減幅為54.5%；股東應佔核心淨虧損人民幣46.03億元，年減幅為53.1%。收入減少的主要原因是已交付的物業銷售均較2022年減少。

另，在資產負債上，截至2023年底，時代中國控股的現金及銀行結存帳面結餘約人民幣39.72億元，年減41.1%，其中22.39億元受限。計息銀行貸款及其他借款（不包括應付利息）合計約461.437億元。其中，一年內到期借款為274.547億元，186.42億元的借款須於兩年至五年內償還。

有業界人士分析，「清盤潮」或許也是大陸房企逐漸實現風險出清的必經過程。近期已有世茂集團、德信中國、大發地產等房企被金融機構提出清盤申請。