陸央行報告：20.2%居民預期房價跌 購房意願低

中國人民銀行（央行）調查報告顯示，20.2%居民對今年第1季房價預期下跌，這是從2019年以來，對於房價預期下跌居民占比首次逾20%；有購房準備者占比也下滑。

財聯社今天報導剖析中國人民銀行近期所發布「2023年第4季度城鎮儲戶問卷調查報告」。

報告內容顯示，20.2%居民對今年第1季房價預期下跌，這是從2019年以來，對於房價預期下跌居民占比首次逾20%，創5年來最差；12.3%居民預期房價上漲，53.9%居民預期房價基本不變，13.6%的居民認為房價「看不準」。

在消費、儲蓄和投資意願中，23.3%居民傾向「更多消費」，較前次調查增加1.5個百分點；61.0%居民傾向「更多儲蓄」，較前次調查減少1.2個百分點，15.6%居民傾向「更多投資」，較前次調查減少0.3個百分點。

問及未來3個月準備增加支出項目時，居民選擇占比由高到低依序為，醫療保健（28.4%）、教育（27.8%）、旅遊（21.9%）、社交文化和娛樂（20.9%）、大額商品（17.0%）、保險（14.9%）、購房（14.3%）。

報導指出，對於未來3個月準備增加支出項目，購房占比曾在2019年第1季、第3季達21.50%，後來逐漸下滑，每次調查漲跌幅度落在1%以內；這次調查結果呈現準備購房占比14.3%，較前次調查下滑3個百分點，為近5年最大跌勢。

報導強調，在去年高基期與購房信心、收入預期尚未恢復情況下，今年第1季房市較為慘澹；儘管政策持續優化、釋放利好，一線、部分強二線核心城市調控政策鬆綁，市場整體走向仍不明朗。

預計短期內房市供求不會出現明顯轉暖，企業銷售將持續面臨較大壓力。未來政策仍有進一步的寬鬆空間，尤其是一線城市核心區域限購以及部分二線城市限制性政策的全面鬆綁，可以在一定程度上發揮穩定市場效果。

城鎮儲戶問卷調查是由中國人民銀行1999年起建立的季度調查制度，每季在全國50個（大、中、小）調查城市、400個銀行網點各隨機抽取50名儲戶，以全國共2萬名儲戶作為調查對象。