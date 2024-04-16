快訊

影響3762戶！桃園青埔突停電2個半小時住戶喊「好熱」 台電解釋原因

指大姑夫杜秉澄家暴 徐巧芯驚揭語音對話：他還揚言「要殺我們全家」

濃煙竄出！高雄必比登名店「昭明腳庫飯」火警 老闆受困3樓獲救

陸央行報告：20.2%居民預期房價跌 購房意願低

中央社／ 台北16日電

中國人民銀行（央行）調查報告顯示，20.2%居民對今年第1季房價預期下跌，這是從2019年以來，對於房價預期下跌居民占比首次逾20%；有購房準備者占比也下滑。

財聯社今天報導剖析中國人民銀行近期所發布「2023年第4季度城鎮儲戶問卷調查報告」。

報告內容顯示，20.2%居民對今年第1季房價預期下跌，這是從2019年以來，對於房價預期下跌居民占比首次逾20%，創5年來最差；12.3%居民預期房價上漲，53.9%居民預期房價基本不變，13.6%的居民認為房價「看不準」。

在消費、儲蓄和投資意願中，23.3%居民傾向「更多消費」，較前次調查增加1.5個百分點；61.0%居民傾向「更多儲蓄」，較前次調查減少1.2個百分點，15.6%居民傾向「更多投資」，較前次調查減少0.3個百分點。

問及未來3個月準備增加支出項目時，居民選擇占比由高到低依序為，醫療保健（28.4%）、教育（27.8%）、旅遊（21.9%）、社交文化和娛樂（20.9%）、大額商品（17.0%）、保險（14.9%）、購房（14.3%）。

報導指出，對於未來3個月準備增加支出項目，購房占比曾在2019年第1季、第3季達21.50%，後來逐漸下滑，每次調查漲跌幅度落在1%以內；這次調查結果呈現準備購房占比14.3%，較前次調查下滑3個百分點，為近5年最大跌勢。

報導強調，在去年高基期與購房信心、收入預期尚未恢復情況下，今年第1季房市較為慘澹；儘管政策持續優化、釋放利好，一線、部分強二線核心城市調控政策鬆綁，市場整體走向仍不明朗。

預計短期內房市供求不會出現明顯轉暖，企業銷售將持續面臨較大壓力。未來政策仍有進一步的寬鬆空間，尤其是一線城市核心區域限購以及部分二線城市限制性政策的全面鬆綁，可以在一定程度上發揮穩定市場效果。

城鎮儲戶問卷調查是由中國人民銀行1999年起建立的季度調查制度，每季在全國50個（大、中、小）調查城市、400個銀行網點各隨機抽取50名儲戶，以全國共2萬名儲戶作為調查對象。

一線城市 中國人民銀行 保險

延伸閱讀

大陸保交樓 資金缺口17兆

澳門出招刺激房市！大幅降低非居民購屋成本 專家分析3優勢有利軟著陸

蔣萬安宣示大都更時代 網點最大問題若沒解決 800箭也沒用

賣房靠直播 雲南西雙版納5人「30天銷30套」

相關新聞

每坪上千萬！ 上海百年老洋房破紀錄13.5億成交

上海近日新成交一套近百年前的老洋房，總價來到人民幣3.1億元（約合新台幣13.5億元），平均單價約每平米人民幣100.9...

陸房企再爆雷！廣州「舊改王」時代中國遭清盤呈請 股價暴跌一度腰斬

大陸房企、有「廣州舊改王」稱號的時代中國16日公告，恒生銀行向香港特別行政區高等法院提交清盤呈請，內容涉及1.732億美...

拯救房市新招？ 財新爆料中共高層考慮創全國性公司收購爛尾樓

根據財新傳媒，中國高層正在考慮建立一個全國性的房地產平台公司，負責收購各地爛尾樓，然後將其轉變為保障性住房。不過，這種方...

大陸3月消費數據不及預期 需求仍偏弱

中國3月的社會消費品零售總額年增僅3.1%，不及預期。除了受到去年同期高基數影響，也反映出消費、特別是商品消費支出偏弱的...

陸手搖飲第二股來了！「茶百道」將集資逾百億元

大陸民眾瘋手搖飲，如今又將喝出第二家上市公司。繼「奈雪的茶」之後，年賣10億杯手搖飲的「茶百道」也要在香港上市了。茶百道...

大陸Q1城鎮失業率5.2%年減0.3個百分點 青年失業數據藏好藏滿

大陸國家統計局16日公布，今年首季，大陸全國城鎮調查失業率平均值為5.2％，比上年同期下降0.3個百分點。其中，3月大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。