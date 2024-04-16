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大陸Q1城鎮失業率5.2%年減0.3個百分點 青年失業數據藏好藏滿

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家統計未公布最新青年失業數據，僅稱首季青年失業率略有上升，需高度關注。圖為日前在重慶工商大學舉行的應屆畢業生招聘會。中新社
大陸國家統計未公布最新青年失業數據，僅稱首季青年失業率略有上升，需高度關注。圖為日前在重慶工商大學舉行的應屆畢業生招聘會。中新社

大陸國家統計局16日公布，今年首季，大陸全國城鎮調查失業率平均值為5.2％，比上年同期下降0.3個百分點。其中，3月大陸全國城鎮調查失業率為5.2％，較上月及上年同月均下降0.1個百分點。至於外界高度關注的大陸青年失業情況此次則未公布相關數據，大陸國統局副局長盛來運坦言，從第一季情況來看，青年失業率略有上升，需高度關注。

統計局的數據顯示，大陸全國企業就業人員周平均工作時間為48.6小時，截至今年第一季底，大陸全國外出務工農村勞動力總量1億8,588萬人；年增率2.2％。

關於青年人就業率情勢，盛來運稱，今年新進入勞動力市場的大學畢業生為1,176萬人，官方積極地為大學生就業創造有利的條件。但從首季情況來看，青年失業率還是略有上升的，需要高度關注。

大陸此前曾公布2月全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為15.3％，較上月14.6％回升0.7個百分點；不包含在校生的25至29歲勞動力失業率為6.4％，也較上月6.2％升高0.2個百分點。另，不包含在校生的30至59歲勞動力失業率為4.2％，較上月微升0.1個百分點。

另，儘管大陸首季經濟增長5.3%，優於預期，但盛來運坦言，從恢復程度來看，「消費的恢復不如生產，而且中小微企業的恢復不如大企業，因此經濟恢復存在一個明顯的不平衡性」。下一步，在繼續加強經濟回升的同時，要進一步關注經濟發展的不平衡性，尤其是要關注對中小微企業的發展。

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