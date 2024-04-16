快訊

容易被騙3星座！金牛被熟人害、雙魚同情心氾濫、「他」自認聰明好騙TOP1

113會考社會科／國際要聞、公民時事全收錄 最新命題趨勢、模擬考古題一次看

「唐鳳不是當官的料」知情人士曝黃彥男任數位部長 No.1任務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸「五一」現旅遊預訂高峰 熱門航線經濟艙已售罄

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
從目前預訂情況來看，預計今年「五一」假期中國大陸出遊人數將大幅超越過去數年。圖為去年「五一」期間南京夫子廟遊人如織景象。（中新社）
從目前預訂情況來看，預計今年「五一」假期中國大陸出遊人數將大幅超越過去數年。圖為去年「五一」期間南京夫子廟遊人如織景象。（中新社）

中國大陸「五一」小長假即將到來。大陸多家線上旅遊平台的數據顯示，繼清明之後，「五一」假期將再度迎來旅遊預訂高峰。根據旅遊平台「去哪兒」的數據，「五一」期間多條熱門的國內旅遊航線的經濟艙目前均已售罄。

中國大陸今年「五一」假期從5月1日至5月5日共計5天，但4月28日（周日）、5月11日（周六）必須補班。

澎湃新聞引述大陸旅遊平台「去哪兒」的數據指出，自4月6日起，「五一」假期熱門城市機票預訂量迅速增長，單日預訂量已超過2023年同期。其中，機票平均支付價格也已追平2023年，預期「五一」旅客量將再創新高。

「攜程」平台也指出，「五一」大陸境內機票搜尋熱度年升近20%，較2019年同期走升近30%。其中，中長線旅遊成為「五一」假期主角，占比達56%。有業內人士認為，今年大陸「五一」假期出遊人數預計將大幅超越過去幾年。

「去哪兒」平台的數據顯示，上海至大理、北京至大理等熱門旅遊航線的經濟艙均已售罄。

「去哪兒」大數據研究院研究員肖鵬表示，今年「五一」出遊需求旺盛，部分航線會出現票量不足的問題，建議有出遊需求的旅客盡快購買。

另，「五一」火車票即將於4月17日開賣，不少大陸民眾已磨刀霍霍準備搶票。根據大陸火車票預售規則，4月17日可購買5月1日車票，18日可買5月2日車票，依此類推。

在出境旅遊方面，大陸多家平台數據提到，出境遊也將在今年「五一」假期迎來爆發。春秋旅遊表示，今年「五一」假期中最大的變化是，出境旅遊預訂人次年增近兩倍，尤其是歐洲長線團，4至5月期間的團量基本上恢復到2019年。

攜程則指，「五一」假期的出境遊簽證自2月下旬起就增加明顯，春節後一周周比上漲超過3倍，並以每周50%增速上升。目前「五一」假期辦簽人數年增超過三成，辦簽交易額已超過2019年同期。今年「五一」大陸熱門出境遊國家包括：日本、韓國、美國、澳洲、英國、越南、加拿大、紐西蘭等。

機票 航線

延伸閱讀

大陸保交樓 資金缺口17兆

陸家電舊換新補貼 瑞智、艾美特營運吃補

佳世達醫療事業 報捷

推設備更新 資源回收產值上看4兆

相關新聞

陸今年首季經濟表現強勁 GDP年增5.3％優於預期

大陸國家統計局副局長盛來運16日公布，經初步核算，今年第一季中國大陸國內生產毛額（GDP）較去年同期成長5.3%。這個數...

陸房市持續低迷 3月新屋、中古屋價格持續走跌

中國房市持續低迷。根據大陸國家統計局16日公布的最新數據顯示，3月一線城市新建商品住宅銷售價格年減1.5%，降幅較上月擴...

陸「五一」現旅遊預訂高峰 熱門航線經濟艙已售罄

中國大陸「五一」小長假即將到來。大陸多家線上旅遊平台的數據顯示，繼清明之後，「五一」假期將再度迎來旅遊預訂高峰。根據旅遊...

京東推動短影音創作 劉強東AI分身將直播

京東集團主席劉強東傳出將在京東App上開啟直播，預計最快於本周內正式上播。分析認為，劉強東這次參與直播，是為了進一步推動...

寧德時代好賺 Q1進帳450億

大陸電池巨頭寧德時代昨（15）日公布第1季財報顯示，第1季營收人民幣797.7億元，年減10.4%，淨利潤人民幣105億...

人行放錢 連二月縮量

中國人民銀行昨（15）日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，展開人民幣1,000億元1年期中期借貸便利（MLF）操作和人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。