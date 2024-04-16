陸今年首季經濟表現強勁 GDP年增5.3％優於預期

大陸國家統計局副局長盛來運16日公布，經初步核算，今年第一季中國大陸國內生產毛額（GDP）較去年同期成長5.3%。這個數字不僅優於外界早前預期，也高於去年第四季的5.2％。其中，一、二、三產業分別成長3.3%、6.0%、5.0%，

《華爾街日報》調查的經濟學家預期中值為：中國2024年第一季度GDP年比增長5%。

盛來運周二上午在記者會上表示，今年第一季，大陸全國規模以上工業增加值年比增長6.1%，社會消費品零售總額增長4.7%。全國固定資產投資（不含農戶）增長4.5%。

盛來運說，中國一季度國民經濟開局良好，積極因素累積增多，為實現全年目標任務打下了較好基礎。政策效應不斷顯現，生產需求穩中有升，就業物價總體穩定，市場信心不斷增強，高質量發展取得新成效，國民經濟延續回升向好態勢。

但他也指出，需看到外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，經濟穩定向好基礎尚不牢固。下階段，要積極培育發展「新質生產力」，加大宏觀政策實施力度，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

對於大陸第一季經濟表現，上海第一財經報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，一季度經濟「開門紅」背後主要有三個因素：一是前期降準、LPR降息相繼落地，以及近期政策面啟動大規模設備更新和耐用消費品「以舊換新」等措施，對內需的提振效果逐步體現。

其次是以服務消費和製造業投資較快增長為代表，當前中國經濟內生增長動能也在改善；三是受周期性因素等影響，年初海外需求也在整體回暖。

基於製造業表現強勁，外資機構近期紛紛上調對今年中國經濟增長預期。高盛宏觀經濟團隊將中國2024年全年GDP增速預測從前值的4.8%上修至5.0%，花旗集團日前也將今年中國GDP增速預測從原來的4.6%上調至5%。