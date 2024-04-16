德國總理蕭茲抵上海 學者：訪陸具戰略意義

德國總理蕭茲昨（15）日抵達訪陸第二站上海，上海全球治理與區域國別研究院理事長姜鋒分析，歐洲對於世界局勢動盪、充滿不確定性，加上為即將到來的美國大選感到焦慮，蕭茲訪華在上述背景下具有戰略意義，超越傳統上僅為解決具體經貿、技術問題。

姜鋒指出，中德兩國領導人保持密切戰略溝通，有利於增強戰略互信、深化兩國經貿合作、社會交流，也便於解決兩國關係中的技術和政策問題，並為應對全球性挑戰、地區熱點問題尋求共識與解決方案。

姜鋒分析，蕭茲此訪確實有回應德國經濟界呼聲、顧及經濟利益的考慮。但不能完全理解為是因應德國經濟形勢的權宜之計。因為德國經濟遇困與其結構轉型、俄烏局勢有關，屬於短期問題。

姜鋒認為，這次蕭茲訪陸有四個重點：一是戰略互動，預計兩國領導人會談時將聚焦雙邊和全球兩個層面；二是經濟合作；三是人文交流；四是安全領域。

姜鋒看來，蕭茲把握好中德關係的戰略方向，對於其他歐洲國家發展對中關係也將產生積極影響。據悉，繼蕭茲之後，義大利等其他歐洲國家領導人也將訪中。

蕭茲自14日至16日訪中，為任總理後二度訪陸，將在中國停留三天，走訪重慶、上海、北京，三日三城，與2022年11月任內首次訪陸相比，蕭茲此行時間更長，行程更豐富，陣仗也更大，共有環境、農業、交通等三名內閣部長、外加西門子、BMW、賓士、拜耳等十多名商界領袖。