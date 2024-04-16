寧德時代好賺 Q1進帳450億

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸電池巨頭寧德時代昨（15）日公布第1季財報顯示，第1季營收人民幣797.7億元，年減10.4%，淨利潤人民幣105億元（約新台幣450億元），年增7%。

據悉，寧德時代2023年第4季淨利人民幣129.7億元，按此計算，2024年第1季淨利較上期下降19%。外界認為寧德時代營收下滑與電池價格下滑有關，利潤增加則反映成本管控得宜。

寧德時代第1季營業成本人民幣586.9億元，年減16.2%；研發費用人民幣43.4億元，年減6.7%。

科技創新方面，第1季寧德時代神行電池開始大規模交付，打造超快充、低溫、長壽命和全能系列產品；發表「五年零衰減、6.25兆瓦時級、多維真安全」於一體的天恒儲能系統，為新型儲能的規模化應用和高質量發展按下加速鍵。

值得注意的是，滬深兩市昨全天成交額合計人民幣9,971億元，寧德時代成交額居首，為59.8億元。國際信評機構穆迪昨日也將寧德時代評級上調至A3，展望穩定。

穆迪評級副總裁Chenyi Lu表示，此次評級上調反映穆迪的預期，即使價格競爭限制了公司收入增長，但寧德時代的信用狀況仍將保持強勁，盈利穩定，槓桿率低，淨現金優勢不斷增加。

不過，穆迪仍然指出，受到寧德時代有限的產品和地域多元化，以及面臨激烈的市場競爭和監管變化的限制，評級進一步上調將受限制。此前寧德時代發布2023年年報，全年營收人民幣4,009億元，首次突破4,000億元大關；同時擬以年度現金分紅和年度特別分紅合計派發現金人民幣220.6億元。今年3月，寧德時代大陸國內動力電池裝車量達15.5GWh，較上期增近六成，雖仍居榜首，但市占下滑超過一成，反觀排在第二名的比亞迪市占率為26.7%，較上期增加了9個百分點。

人民幣 低溫 寧德時代

延伸閱讀

中國房企萬科承認經營困難 否認高層出國不回

陸3月車市比亞迪重回銷冠 日系車廠集體掉隊

速度之快，才過4個月！比亞迪歡慶第700萬輛新能源車下線

NBA／唐西奇「大三元」擋不下勇士 獨行俠7連勝告終

相關新聞

蕭茲歡迎陸車 但要「公平競爭」

在赴北京會見大陸國家主席習近平、與大陸總理李強進行會談的前一天，德國總理蕭茲昨在上海表態，必須確保汽車領域有「公平競爭」...

陸廣交會開幕 業者減價拚出口

中國大陸規模最大的國際貿易展「廣交會」4月15日在廣州開幕。路透報導，香港大學經管商學院金融學講座教授陳志武表示，中國大...

大陸保交樓 資金缺口17兆

彭博報導，美國投行高盛近日發布最新研究報告指出，大陸民營房企在交付預售屋方面仍面臨約人民幣4兆元（約新台幣17兆元）的資...

鄭州港建設加速 拚6月出口比亞迪

大陸知名車企比亞迪出海成為全球關注議題，要成功輸出大陸電動車，物流是關鍵。為讓比亞迪電動車能順利運輸，鄭州國際陸港正如火...

京東推動短影音創作 劉強東AI分身將直播

京東集團主席劉強東傳出將在京東App上開啟直播，預計最快於本周內正式上播。分析認為，劉強東這次參與直播，是為了進一步推動...

寧德時代好賺 Q1進帳450億

大陸電池巨頭寧德時代昨（15）日公布第1季財報顯示，第1季營收人民幣797.7億元，年減10.4%，淨利潤人民幣105億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。