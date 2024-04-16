引導長線投資 北向資金取消實時披露

中國大陸將停止提供滬股通及深股通投資者的實時交易訊息，也就是不再實時公布北向資金，該訊息被視為外資在A股市場的重要交易動向，分析師認為，被視為「聰明錢」的北向資金，向來有不少投資人跟進短線交易，取消實時披露後，有助引導投資人做長線投資。

彭博報導，滬深港交易所同步調整滬深港通交易信息披露機制的公告稱，港交所將不再披露滬深股通實時買入交易金額、賣出交易金額和交易總額；港股通交易期間公布買入賣出成交金額及成交總額。

公告並稱，第一階段港交所調整對滬深股通盤中交易信息的實時披露，預計一個月後實施，第二階段滬深港交易所同步完成其他交易信息的披露調整，預計第一階段完成三個月後實施。目前，港交所於線上公布滬深港通的雙向持股紀錄並可按日查詢。華鑫證券分析師嚴凱文指出，暫停北向公布後，投資者會少了一個觀測指標，市場需要適應新的規則，這也是引導投資者做長線投資的一個途徑。

北向資金昨（15）日大幅淨買入人民幣81.08億元，單日淨買入額創一個月新高；其中滬股通淨買入人民幣38.92億元，深股通淨買入人民幣42.16億元。

北向資金昨淨買入較多的有貴州茅台、五糧液、北方華創、比亞迪、寧德時代，淨買入金額分為人民幣8.79億元、5.12億元、2.19億元、1.06億元、1億元。北向資金淨賣出較多的有萬華化學、美的集團、賽力斯、中際旭創、長安汽車，淨賣出金額分為人民幣2.87億元、2.84億元、2.48億元、1.91億元、1.82億元。