引導長線投資 北向資金取消實時披露

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

中國大陸將停止提供滬股通及深股通投資者的實時交易訊息，也就是不再實時公布北向資金，該訊息被視為外資在A股市場的重要交易動向，分析師認為，被視為「聰明錢」的北向資金，向來有不少投資人跟進短線交易，取消實時披露後，有助引導投資人做長線投資。

彭博報導，滬深港交易所同步調整滬深港通交易信息披露機制的公告稱，港交所將不再披露滬深股通實時買入交易金額、賣出交易金額和交易總額；港股通交易期間公布買入賣出成交金額及成交總額。

公告並稱，第一階段港交所調整對滬深股通盤中交易信息的實時披露，預計一個月後實施，第二階段滬深港交易所同步完成其他交易信息的披露調整，預計第一階段完成三個月後實施。目前，港交所於線上公布滬深港通的雙向持股紀錄並可按日查詢。華鑫證券分析師嚴凱文指出，暫停北向公布後，投資者會少了一個觀測指標，市場需要適應新的規則，這也是引導投資者做長線投資的一個途徑。

北向資金昨（15）日大幅淨買入人民幣81.08億元，單日淨買入額創一個月新高；其中滬股通淨買入人民幣38.92億元，深股通淨買入人民幣42.16億元。

北向資金昨淨買入較多的有貴州茅台、五糧液、北方華創、比亞迪、寧德時代，淨買入金額分為人民幣8.79億元、5.12億元、2.19億元、1.06億元、1億元。北向資金淨賣出較多的有萬華化學、美的集團、賽力斯、中際旭創、長安汽車，淨賣出金額分為人民幣2.87億元、2.84億元、2.48億元、1.91億元、1.82億元。

人民幣 投資人 深港通

延伸閱讀

明基醫院向港交所遞交IPO 過去三年營收獲利穩定成長

香港黃竹坑新盤萬人空巷 大陸客豪掃8伙長線投資

大陸金價再創新高 黃金股ETF漲停

00940破發 黃天牧：投資人多注意長線投資價值

相關新聞

蕭茲歡迎陸車 但要「公平競爭」

在赴北京會見大陸國家主席習近平、與大陸總理李強進行會談的前一天，德國總理蕭茲昨在上海表態，必須確保汽車領域有「公平競爭」...

陸廣交會開幕 業者減價拚出口

中國大陸規模最大的國際貿易展「廣交會」4月15日在廣州開幕。路透報導，香港大學經管商學院金融學講座教授陳志武表示，中國大...

大陸保交樓 資金缺口17兆

彭博報導，美國投行高盛近日發布最新研究報告指出，大陸民營房企在交付預售屋方面仍面臨約人民幣4兆元（約新台幣17兆元）的資...

鄭州港建設加速 拚6月出口比亞迪

大陸知名車企比亞迪出海成為全球關注議題，要成功輸出大陸電動車，物流是關鍵。為讓比亞迪電動車能順利運輸，鄭州國際陸港正如火...

京東推動短影音創作 劉強東AI分身將直播

京東集團主席劉強東傳出將在京東App上開啟直播，預計最快於本周內正式上播。分析認為，劉強東這次參與直播，是為了進一步推動...

寧德時代好賺 Q1進帳450億

大陸電池巨頭寧德時代昨（15）日公布第1季財報顯示，第1季營收人民幣797.7億元，年減10.4%，淨利潤人民幣105億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。