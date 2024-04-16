大陸保交樓 資金缺口17兆

彭博報導，美國投行高盛近日發布最新研究報告指出，大陸民營房企在交付預售屋方面仍面臨約人民幣4兆元（約新台幣17兆元）的資金缺口，截至3月底，來自銀行的信貸支持總額僅人民幣4,690億元（約新台幣2兆元）。報告指出，大陸房地產危機仍在持續，去年大陸官方推出的房地產放寬措施對新樓市場影響正在逐步消退。

報告稱，大陸房地產行業尚未達到該行預期的L型路徑的底部。因為許多跟蹤房地產行業的指標持續惡化，開發商融資狀況捉襟見肘。同時，與先前的主要房地產周期相比，這次政策行動力度「似乎相當小」。

為了改善上述情況，高盛報告建議，大陸官方需改善開發商的融資條件，將住屋需求恢復到正常水平，並致力於緩解房地產建設的萎縮。

大陸各地爛尾樓狀況持續存在，損害不少民眾權益。為保證建設項目能持續，防範風險，大陸官方去年下旬推出房企項目「白名單」融資支持。

大陸住建部數據，截至3月31日，各地推送的「白名單」項目中，1,247個項目已獲得貸款發放1,554億元。

不過白名單的制度實行一段時間以來，有房企反應資金給得太慢。大陸國務院副總理何立峰近日在河南省鄭州市調研釋出訊息稱，對於符合要求的房地產項目要「能進盡進」、「應貸盡貸」。

金融機構要優化貸款審批和發放流程，加快放款速度，支持項目建設竣工。即使是對暫不符合「白名單」要求的項目，也要趕緊拿出有針對性的解決方案。

第一財經報導，業界認為今年保交樓依舊是行業的重頭戲，房企預計在2024年的保交樓規模將小於去年。規模小不意味交付壓力減小，多位房企人士明確表示，最大壓力仍來自「缺錢」。業內期待保交樓配套資金和政策的進一步落實。

長江證券首席經濟學家伍戈此前撰文指出，截至2023年底，初步估算大陸房企「保交樓」資金缺口或約人民幣4兆元。僅靠銷售回款彌補保交樓資金缺口，仍捉襟見肘。而保交樓的進度，又會反過來影響購房信心，在這種惡性循環下，只有借助市場之外的力量才能終結。