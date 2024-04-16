南航增大興—德黑蘭、利雅得航線

根據中國南方航空消息，4月15日至16日，南航將相繼新開北京大興至德黑蘭和北京大興至利雅得兩條定期國際客運航線。

中新社報導，伊朗首都德黑蘭是伊朗最大的城市。南航大興至德黑蘭航線將於4月15日開航，往返航班號為CZ5089/90，每周執行兩個往返。去程航程8小時55分；返程航程7小時15分。可中轉銜接昆明、三亞、深圳、廣州、成都等將近20條航線。

南航大興至沙烏地阿拉伯首都利雅得航線將於4月16日開航，往返航班號為CZ5077/8，每周執行兩個往返。去程航程10小時；返程航程8小時50分。

可中轉銜接昆明、三亞、深圳、廣州、成都等近20條航線。屆時，南航也將成為中國大陸首家開通至沙烏地阿拉伯定期直飛客運航線的航司。

以上兩條新航線開通後，南航在北京大興航空樞紐的國際及地區航班班次量將增至每周166班。南航方面表示，將繼續豐富國際及地區航線網絡密度。