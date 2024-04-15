人行：持續防控化解重點領域風險 守住風險底線

中國人民銀行（大陸央行）近日召開2024年金融穩定工作會議，總結2023年金融穩定工作及分析當前金融形勢。其中，會議強調，要繼續依照「穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈」的方針，持續有效防控化解重點領域風險。要持續完善風險處置機制，強化金融穩定保障體系，構建防範化解金融風險長效機制，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

據人行網站15日傍晚公告，會議認為，2023年中國人民銀行金融穩定系統深入貫徹黨中央、國務院決策部署，持續健全金融風險監測評估框架，堅持對風險早識別、早預警、早暴露、早處置，有效防範化解金融風險，強化金融穩定保障體系，推動深化金融體制改革，協助金融高品質發展及金融強國建設，各工作取得積極成效。

不過，會議指出，防範化解金融風險特別是預防系統性金融風險，是金融工作的根本任務。金融穩定系統要持續深入貫徹中央經濟工作會議和中央金融工作會議精神，並做好2024年金融穩定工作。

會議進一步指，要繼續依照「穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈」的方針，把握好權和責、快和穩、防和滅的關係，持續有效防控化解重點領域風險。要加強從宏觀視角對金融穩定整體情勢的分析，健全風險監控評估體系，完善系統性風險認定機制，強化風險提示和早期預警。

同時，會議強調，要有力有序有效處置存量風險，進一步健全具有硬約束的風險早期糾正機制，遏制增量風險。要持續改善風險處置機制，強化金融穩定保障體系，建構防範化解金融風險長效機制，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。