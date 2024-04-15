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陸電池巨頭寧德時代Q1營收年減10% 但淨賺450億元

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸電池巨頭寧德時代15日公布第一季財報顯示，第一季營收年減10.41%，淨利潤則年增7%。。（美聯社）
大陸電池巨頭寧德時代15日公布第一季財報顯示，第一季營收年減10.41%，淨利潤則年增7%。。（美聯社）

大陸電池巨頭寧德時代15日公布第1季財報顯示，第1季營收人民幣797.7億元，年減10.4%，淨利潤人民幣105億元（約新台幣450億元），年增7%。

據悉，寧德時代2023年第4季淨利人民幣129.7億元，按此計算，2024年第1季淨利較上期下降19%。外界認為寧德時代營收下滑與電池價格下滑有關，利潤增加則反映成本管控得宜。

寧德時代第1季營業成本人民幣586.9億元，年減16.2%；研發費用人民幣43.4 億元，年減6.7%。

值得注意的是，滬深兩市15日全天成交額合計人民幣9,971億元，寧德時代成交額居首，為59.8億元。國際信評機構穆迪15日也將寧德時代評級上調至 A3，展望穩定。

此前寧德時代發布2023年年報，全年營收人民幣4,009億元，首次突破4,000億元大關；同時擬以年度現金分紅和年度特別分紅合計派發現金人民幣220.6億元。

今年3月，寧德時代大陸國內動力電池裝車量達15.5GWh，較上期增加近六成，雖仍位居榜首，但市佔率下滑超過一成至44.8%，反觀排在第二名的比亞迪市佔率為26.7%，較上期增加了9個百分點。顯示比亞迪與寧德時代在電動車裝機量的距離正在拉近。

Counterpoint日前發布報告顯示，今年第1季，寧德時代以41.31GWh的裝車量排名第一，市場佔有率為48.9%。

SNE Research數據，2023年寧德時代全球動力電池使用量市占率36.8%，連續七年穩居全球榜首；全球儲能電池出貨量市占率40%。

人民幣 寧德時代 市占率

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