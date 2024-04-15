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華為Pura 70手機三角相機島設計 或隨時「突襲發售」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
華為新手機Pura 70系列會採用三角形相機島，並將「突襲發售」。（圖／取自搜狐網）
華為新手機Pura 70系列會採用三角形相機島，並將「突襲發售」。（圖／取自搜狐網）

華為繼去年推出Mate 60系列手機重獲市場關注後，新一代旗艦機Pura 70系列已整裝待發。據其官宣確認，Pura 70系列會採用三角形相機島，且有消息傳出華為會像Mate 60系列一樣，即不舉行新機發布會，出其不意開賣新「旗艦機」。

綜合《IT之家》等科技媒體報導，華為今日宣布會將有12年歷史的經典P系列，全面升級為Pura系列。升級後，原定的P70也將成為新系列的第一款產品。

天眼查智慧財產權訊息顯示，華為已申請註冊多個「Pura」、「HUAWEI Pura」商標，國際分類為科學儀器，上述商標最早申請於2019年5月，目前已有兩枚商標。

而經典「P」系列將功成身退。繼14日早些時候宣布P系列升級為Pura系列後，華為又宣布華為Pura 70系列手機，即此前傳聞的華為P70系列新機，但未透露具體上市時間。

從官方影片顯示，Pura 70系列會像之前流傳的消息一樣，後置鏡頭會採三角形相機島設計，並配備「一大兩小」三個鏡頭模組，左邊兩個鏡頭中間還有閃光燈。

數位博主「@數碼閒聊站」發文稱，華為Pura系列手機在華為官網測試型號共有四種，分別是：Pura 70、Pura 70 Pro、Pura 70 Pro+、Pura 70 Ultra。

就經典P系列升級為Pura系列，華為常務董事余承東表示，「P系列的發展史，就是移動影像的發展史，也是科技美學的演進史。」

有銷售人員表示，Pura系列至今未有具體開售訊息，但「應該快了」。目前，華為商城還未公布新機的銷售資訊。

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