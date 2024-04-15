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國務院副總理何立峰談房地產白名單：能進盡進、應貸盡貸

中央社／ 上海15日電
大陸房地產示意圖。 中新社
大陸房地產示意圖。 中新社

中國推出解救房地產的建案「白名單」制度，但企業反映資金到手太慢。中國國務院副總理何立峰日前在爛尾樓重災區鄭州表示，對符合要求的房地產項目要「能進盡進」、「應貸盡貸」。

新華社報導，何立峰13日至14日在河南鄭州調研房地產工作並主持召開座談會。

他強調，要加快推進城市房地產融資協調機制落地見效，對符合「白名單」要求的合規房地產項目要積極給予資金支持，做到「應貸盡貸」，保障項目按時建成交付，切實保障購房人的合法權益，穩定預期，促進房地產市場平穩健康發展。

何立峰還說，要健全合規房地產項目「白名單」制度，「能進盡進」。對納入「白名單」的項目，金融機構要優化貸款審批和發放流程，加快放款速度，支持項目建設竣工。即使是對暫不符合「白名單」要求的項目，也要趕緊拿出有針對性的解決方案。

新京報報導，房地產「白名單」制度從建立之初就是由住房城鄉建設部、金融監管總局聯合公布的。何立峰身兼中央金融委員會辦公室主任、書記，統籌全國範圍內的金融監管工作。因此，何立峰來鄭州考察，凸顯了當前中共中央對於城市房地產融資協調機制建立的重視和支持。

報導說，河南省鄭州市是「保交樓」的代表城市，壓力大、任務重。何立峰重點考察的鄭州市金水區、惠濟區正是「保交樓」項目的集中分布區。

今年初，房地產「白名單」實施以來，最為業界詬病的是落地慢，進入白名單後仍遲遲無法獲得貸款，甚至還可能再被銀行剔除。

官方數據顯示，截至3月31日，各地推送的「白名單」項目中，有1979個項目共獲得銀行授信人民幣4690.3億元（約新台幣2兆637億元），1247個項目已獲得貸款發放1554.1億元。

面對政府要求銀行更多放貸給地產項目，銀行態度始終審慎。中國房地產協會官方網站2月份的報導，引用銀行界人士指出，能獲得融資支持的建案有幾個條件：處於施工狀態、具有與融資額度匹配的抵押物、建案預售資金未被挪用、建案有貸款資金使用計畫和完工計畫等。這也讓許多陷入經營困境的企業很難走出債務泥淖。

房地產 考察 鄭州

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