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港特首談經濟發展五大重點 把握新質生產力機遇

中央社／ 香港15日電
香港特首李家超。（中新社）
香港特首李家超。（中新社）

香港行政長官李家超今天提出本地經濟發展的五大重點，包括吸納企業和人才，以及把握好中國發展新質生產力的機遇。

在今天「全民國家安全教育日」活動上，李家超致辭說，維護國家安全條例（基本法23條立法）於3月23日生效後，香港已建立了安全屏障，今後可以全力拼經濟、謀發展。

他說，在發展經濟上，政府今後有5大重點工作，第一是更好結合有為政府及高效市場，追求更多成果，發展經濟，改善民生，以及繼續吸納企業，吸納人才；同時與市場緊密合作，為香港引入更多商機及資金。

他說，已指示各政府部門進一步審視和簡化行政程序，拆牆鬆綁，穩妥推動改革，政府會推動各項大規模發展。

第二是把握好中國發展新質生產力的機遇，發揮香港在基礎研究、人才、金融和專業服務等獨特優勢。

第三是建立人才高地，繼續用好香港同時享有的中國優勢和國際優勢的特點，鞏固香港成為國際人才高地。

第四是發揮香港背靠中國、聯通世界的獨特優勢，為香港開創無限機遇，把握好中國機遇和世界機遇，招攬中國大陸和國際的龍頭企業在港開設分部。

第五是發展內部經濟，包括旅遊業、消費和投資，也會繼續支援中小企的持續發展，以及繼續開拓海外及大陸旅遊市場；旅遊發展局會舉辦國際大型活動，推動盛事經濟，拓展多元化的旅遊體驗。

李家超 香港

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