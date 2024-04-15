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中國房企萬科承認經營困難 否認高層出國不回

中央社／ 台北15日電

中國房市低迷，「模範生」開發商萬科集團承認經營困難，但強調堅決不躺平，一定會跨過關口，積極將「不動產變動產」及削減債務；另也否認管理層「出國不回」及被邊境控制等傳聞。

綜合陸媒報導，萬科4月14日，舉行一場針對特定對象調研的投資者交流會，多家券商代表均有參加。萬科董事會主席郁亮帶領總裁祝九勝、董事會秘書朱旭說明目前情況。

萬科管理層承認遇到階段性經營困難，流動性短期承壓，但表示已制定一系列穩定經營和降低負債的方案，能夠妥善化解這些階段性壓力。

管理層說將首先立足自救，對所有業務，全部重新檢視，制定針對性方案。其次是用足現有的各類融資工具，積極調集各一線力量，以用好用足中央公布的一系列有利於行業化解風險的政策性融資工具，並承諾萬科集團所有項目，將保證按時高品質交付。

郁亮今年3月底在2023年度業績會上表示，萬科管理團隊堅決不躺平，一定會跨過這個階段性關口。公司將加大盤活存量、不動產變動產等工作的力度，未來兩年削減付息債務逾1000億元（約新台幣4400億元），以保障公司安全。

萬科另回應多位高層出國不回、集團副總裁及以上級別目前都被邊控的傳聞。

公司表示實際情況是華中區域前蔡姓高層，孩子在美國出生，現在到了接受教育階段，需要家庭陪伴，其於2023年提出辭職並獲得公司同意。

另總部協同中心前王姓合夥人，因前往香港深造提出離職，目前人常住深圳，強調集團管理層境外公務出行正常進行。

中國房市低迷，萬科陷入債務危機，先是遭信評機構穆迪將萬科評等降至「垃圾債」，如今另一家信評機構標普也宣布，因為銷售和融資狀況惡化，把萬科列入負面信用觀察名單。

債務危機 大盤

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