美團創始人投資AI企業

大陸知名生活應用平台美團創始人王慧文健康好轉後重出江湖，三個月內投資兩家AI企業：一家是OneFlow創始人袁進輝的最新創業項目「硅基流動」；另一家則是北京海港城科技。值得注意的是，這次投資，王慧文沒有選擇之前資金、技術壁壘極高的大模型賽道，而是轉向面對消費者（C端）市場的AI應用。

據了解，海港城科技法人代表是楊俊，目前擁有一款僅在安卓上架的App「抹香鯨」，這是一款能夠讓用戶與AI創造的「角色」，進行聊天等實時互動的To C應用。而抹香鯨也被稱為中國版的Character AI，外界認為，這種「情感陪伴」方向的AI應用，可能是目前落地最快、容錯率高的類別。

值得注意的是，楊俊本身是王慧文老戰友，也曾經參與美團業務，自2014年淡出美團後，楊俊選擇了蝙蝠資本，成為一名天使投資人。2019年再創業，創立社區團購電商「松鼠拼拼」。

硅基流動成立於2023年8月，是一家從事軟體和信息技術服務的企業。袁進輝曾指出，重新創業後預計首個要推出的產品是大模型推理和部署系統，解決AIGC（生成式人工智能）和LLM（大語言模型）行業推理部署成本太高的痛點。

在AI大模型浪潮下，王慧文去年年初曾宣布進軍大模型創業，成立「光年之外」。王慧文曾稱，計劃個人出資5,000萬美元，估值2億美元。