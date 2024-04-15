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廣交會境外採購商大增

經濟日報／ 大陸中心／綜合報導

廣交會新聞中心表示，目前，第135屆廣交會境外採購商預註冊量、邀請函申請量、廣州市酒店預訂量等較上屆均明顯增長，這表明境外採購商參會意願增強。

中新社報導，素有外貿晴雨表之稱的中國進出口商品交易會（簡稱廣交會）將於4月15日至5月5日在廣州分三期舉辦，參展企業超過2.9萬家。

廣交會新聞中心介紹，本屆廣交會上，全球零售250強和各國各地區大商將明顯增多，美國沃爾瑪、法國歐尚、英國特易購等近200家頭部企業確認組團參會，創下歷史新高。聯合國工業發展組織、中美總商會、英國48家集團俱樂部等100多個境外工商機構也將組團參會。

據瞭解，第135屆廣交會加強與各交易團及產業集群合作，計劃舉辦210場「貿易之橋」對接活動，場次大幅增加；還將舉辦十餘場行業活動。為便利境外採購商到中國參觀廣交會，廣交會優化簽證邀請函政策，為境外採購商提供「綠色通道」，目前90%的駐外使領館簽證辦理發放時間縮短到四個工作日。

簽證 英國 酒店

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