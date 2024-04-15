時速400公里 陸最速高鐵今年出廠

大陸高鐵持續研發新技術及新產品，陸媒指出，由大陸國鐵集團主導實施百分百自研的CR450科技創新工程目前正全面推進，瞄準高鐵發展未來，努力實現更高速度商業營運的關鍵措施。消息透露，CR450最快將在今年內出廠，其營運時速亦將由每小時三五○公里提升至四百公里。

據央視報導，CR450動車組最快將於今年正式下線（出廠），它將原有營運速度由每小時三五○公里提升至四百公里。CR450使用永磁、鎂合金、碳纖維等新材料，滿載重量可望從五百多噸降至四六○多噸，實現「瘦身」。

報導指出，CR450牽引系統的永磁電機是首次應用在大陸商業運作的高鐵列車上。工作狀態下帶電在兩千伏以上，轉數每秒一百轉，功率提高百分之十四點五。

CR450動車組並採用大量碳纖維複合材料，相比傳統材料密度更低，具有輕量化、高強度、耐高溫、抗疲勞等一系列技術優勢，有利於車輛減重、提速和降低能耗。

大陸國鐵集團今年一月召開工作會議時曾透露，今年將完成CR450的樣車製造並進行型式試驗，這顯示大陸三年前啟動的CR450技術創新計畫取得突破。

大陸高鐵動車組目前營運最高時速為三五○公里，由復興號CR400AF和CR400BF運行。CR450代表其最快穩定速度能達到四五○公里，運行時速則將維持在四百公里。

國鐵集團曾指出，CR450創新工程預計二○二五年投入使用。若以最高速四五○公里計，未來北京到上海只要二點五小時。