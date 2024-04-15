小米汽車SU7開售 5天破10萬人大定

在宣布投身造車3年後，小米汽車SU7日前正式發布。5天後，小米SU7首批交付儀式在位於北京亦莊的小米汽車工廠總裝車間舉行，小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍向首批車主交車。大陸共29城同步開啟首批交付。

雷軍在小米SU7發布會上表示：「這個時代的夢想之車，必須要有最先進的智能科技和最出色的駕駛質感。我們希望造一台50萬元人民幣以內最好看、最好開、最智能的轎車，造一台高品質的車。」

「跟手跟腳、一踩就有」的操控感，全國都能開的高速領航、上車後無需進行任何操作就能自動完成「手（手機）車互聯」的智能座艙，車身兩側只需要有5釐米空間，就能完成的極窄代客泊車…」選智能電動車，本質上就是選智能科技的實力，這是大家對小米、對新能源車真正的期待。在雷軍看來，「智駕+智艙+生態」將會成為小米汽車參與競爭的技術制高點。

從手機行業「跨界」到汽車領域的雷軍感慨，如果沒有北京市的支持，想要在3年內把環環相扣的造車工作完成是不可思議的。雷軍還透露，小米SU7開售短短幾天時間，就有超過10萬人大定，鎖單量超4萬單。「大定」是指繳納5000元定金，大定後有幾天猶豫期，一旦確認車輛配置並鎖單，車輛即進入生產。

第三方平台「車Fans」近日發布的《小米SU7 72小時新車上市一線快報》顯示，購買小米SU7的消費者年齡多為25到35歲，女性用戶占比30% ，售價29.9萬元的頂配車型SU7 Max更受消費者歡迎。

小米SU7正式發布前幾日，小米汽車在大陸29個城市的60家門店同步開業，其中北京有8家門店，包括朝陽合生匯、華熙.LIVE、大興區北京薈聚等處的體驗店和城市展廳。小米汽車方面表示，小米汽車工廠正針對現有訂單，有條不紊安排生產，全力提高產能。