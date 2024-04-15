快訊

影／大甲媽凌晨回鑾安座 顏清標：37年來人數最多一年

今年GDP增速 高盛花旗估5%

經濟日報／ 大陸中心／綜合報導

高盛、花旗近日分別發布報告表示，2024年中國大陸經濟開局良好，預計大陸政府設定的「5%左右」的GDP增速目標可實現，並上調對2024年全年大陸GDP增速預測。高盛從4.8%上調至5.0%，花旗從4.6%上調至5.0%。

新華社報導，高盛研究部宏觀經濟團隊近期發布的報告表示，今年1至2月大陸經濟數據總體好於預期，3月大陸製造業採購經理指數PMI）數據高於市場普遍預期，同時近期發布的高頻數據顯示出大陸經濟的韌性。因此高盛重新評估大陸經濟增長趨勢並相應調整對大陸實際GDP增速的預測。

高盛報告表示，3月大陸製造業PMI為50.8，比上月上升1.7，同時非製造業商務活動指數保持增長，顯示大陸經濟繼續企穩回升。消費方面，今年清明假期的人均旅遊支出已超過2019年同期水平。

花旗集團大中華區首席經濟學家余向榮在研報中分析，年初以來，大陸出口和工業生產回暖，3月製造業PMI表現令人振奮。近期花旗已將今年大陸GDP增速預測從4.6%上調至5.0%。

余向榮認為，新一輪穩增長政策加快落地。從配套政策看，大陸政府推動大規模設備更新和消費品以舊換新；前兩個月大陸全國一般公共預算支出已完成全年預算的15.3%，支出進度為近年同期最快；此外，大陸政府釋放更強烈優化營商環境、推進對外開放的訊號。

PMI 指數

延伸閱讀

5%目標可望實現！高盛、花旗調高大陸經濟增幅預測

陸國安部以凱盛融英為例 指控諮詢公司竊取中國機密

陸今年度穩就業「春風行動」結束 發布職缺4300萬個

卓榮泰即將就任前 陸國安部重提台籍教授鄭宇欽間諜案

相關新聞

蕭茲抵重慶 訪中德汽車合資企業

德國總理蕭茲昨天抵達中國大陸西部經濟大城重慶，率三名部長和眾多企業家展開三天訪中行程，首站即造訪德企在中國合資公司，傳遞...

陸國務院副總理何立峰赴鄭州看建案 強調保障房地產按時交付

中國大陸房市近年頻繁暴雷，避免建案爛尾、保交樓成為當務之急。據新華社，大陸國務院副總理何立峰13日至14日在鄭州調研房地...

時速400公里 陸最速高鐵今年出廠

大陸高鐵持續研發新技術及新產品，陸媒指出，由大陸國鐵集團主導實施百分百自研的CR450科技創新工程目前正全面推進，瞄準高...

小米汽車SU7開售 5天破10萬人大定

在宣布投身造車3年後，小米汽車SU7日前正式發布。5天後，小米SU7首批交付儀式在位於北京亦莊的小米汽車工廠總裝車間舉行...

四川砸5億 蓋海水模擬養殖場

在大陸西部內陸省份養殖海魚海蝦，可能嗎？答案是能！近日，投資5億元人民幣的中科水產玉泉凡納濱對蝦養殖園區項目，落地四川德...

拚擴大內需 消博會4千品牌參展

13日啟動的第四屆中國國際消費品博覽會（消博會）上，各種消費新場景、新產品、新模式接連亮相，折射中國大陸消費市場熱力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。