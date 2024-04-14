聽新聞
test
0:00 / 0:00
5%目標可望實現！高盛、花旗調高大陸經濟增幅預測
國際投行高盛、花旗近日分別發布報告表示，中國政府設定的2024年「5%左右」經濟成長目標預計可實現，其中高盛將原先預期的4.8%經濟增幅調高至5.0%，花旗從4.6%調高至5.0%。
據中國官媒新華社13日報導，高盛研究部宏觀經濟團隊日前發布報告，指今年1至2月中國經濟數據總體好於預期，3月中國製造業採購經理指數（PMI）數據高於市場普遍預期，同時近期發布的高頻數據顯示出中國經濟的韌性。
高盛因此重新評估中國經濟成長趨勢，並相應調整了對中國實際經濟增幅的預測。
高盛報告表示，3月中國製造業PMI為50.8，比上月上升1.7個百分點，同時非製造業商務活動指數保持成長，顯示中國經濟繼續趨穩回升；消費方面，今年清明假期的人均旅遊支出已超過2019年同期水準。
花旗集團大中華區首席經濟學家余向榮在研報中分析，年初以來中國出口和工業生產明顯回暖，3月製造業PMI表現令人振奮。花旗近期已將今年中國經濟增速預測從4.6%上調至5.0%。
余向榮認為，新一輪穩增長政策正加快落地。從配套政策看，中國政府正推動大規模設備更新和消費品以舊換新；前兩個月全國一般公共預算支出已完成全年預算的15.3%，支出進度為近年同期最快；此外，中國政府釋放了更加強烈的優化營商環境、推進對外開放的訊號。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言