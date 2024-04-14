時速由350公里提升400公里 陸最速高鐵CR450最快年內下線

自中共「十四五」以來，大陸高鐵持續研發新技術及新產品。陸媒指出，由大陸國鐵集團主導實施100%自研的CR450科技創新工程目前正全面推進，瞄準高鐵發展未來，並努力實現高鐵更高速度商業營運的關鍵措施。消息透露，CR450最快將在年內下線，其營運時速亦將由350公里提升至400公里。

據大陸央視新聞報導，CR450動車組最快將於今年正式下線，它將原有營運速度由350公里/小時提升至400公里/小時。CR450使用的為永磁、鎂合金、碳纖維等新材料，滿載「體重」可望從500多噸降至460多噸，實現「瘦身」。

報導指出，CR450牽引系統的永磁電機，是第一次應用在大陸商業運作的高鐵列車上。工作狀態下，它的帶電在兩千伏以上，轉數每秒一百轉，功率提高14.5%。

此外，不只是含有稀有金屬的永磁材料，CR450動車組採用了大量碳纖維複合材料，相比傳統材料密度更低，具有輕量化、高強度、耐高溫、抗疲勞等一系列技術指標優勢，為高速列車輕量化提供優選方案，有利於車輛減重、提速和降低能耗。同時，牽引功率從9600千瓦上升到11000千瓦，體重輕了、體力卻更強。

大陸國鐵集團今年1月9日召開工作會議時曾透露，今年將完成CR450的樣車製造並進行型式試驗，這顯示大陸三年前啟動的CR450技術創新計畫取得突破。

據悉，復興號列車目前三個速度等級為CR400/300/200，對應數字表示最高時速，持續時速分別為350、250及160公里/小時，適應高速鐵路（高鐵）、快速鐵路（快鐵）、城際鐵路（城鐵）。

大陸高鐵動車組目前營運最高時速為350公里，由復興號CR400AF和CR400BF維持。而CR450也代表其最快穩定速度能達到450公里/小時，持續時速為400公里。

此外，大陸國鐵集團當時還指出，今年將持續深化CR450科技創新工程，完成最新動車組樣車製造並開展型式試驗，預計到2025年將投入使用。CR450時速可到450公里，未來北京到上海只要2.5小時。目前，北京到上海是大陸最繁忙的鐵路線之一，現階段最快需要4個多小時。