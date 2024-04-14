德國總理蕭茲已飛抵重慶訪問 豪華企業團隨行

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）已於14日清晨飛抵重慶，展開其自2021年就任總理後第二次的訪陸之行。央視新聞指出，蕭茲是今年首位訪問中國的西方大國領導人。陪同蕭茲此訪的除環境、農業、交通三名內閣部長，還有豪華的德國企業界陣容，包括電機大廠西門子、製藥集團默克及拜耳、車企賓士及BMW等重量級企業的相關負責人。

法廣網近日報導稱，此次蕭茲訪華行為期三天，此前他從未對一個國家進行這麼長時間的訪問。路透指，不同於蕭茲2022年11月首次到中國大陸訪問，德國聯邦政府新聞發言人表示，蕭茲此行計劃將造訪重慶、上海和北京，行程涵蓋政治、經濟和社會等方面，同時，將與大學生進行交流。

蕭茲此行首戰來到重慶，德國法蘭克福匯報指出，從博世、巴斯夫等德國公司都在重慶投資，而在上海周邊的太倉也有多達500餘家德國企業。

中國網表示，德國經濟研究所據德國央行數據發布的一份報告稱，2023年德國對中國直接投資總額達119億歐元，較前一年成長4.3% ，繼此前兩年的高值後再創歷史新高。中新社則提到，去年中德雙邊貿易額達2,531億歐元，中國大陸連續第八年成為德國最重要的交易夥伴，但與2022年比較，總額下降15.5%。

另，德國商報報導稱，據最新調查，德國工業絲毫未削減對中國大陸的依賴。中國德國商會華東及華中地區執行董事兼董事會成員馬銘博（Maximilian Butek）近期曾稱，德國總理在進行重大外訪時通常都會有高級商務代表團隨行，此次出訪的企業高層名單凸顯中國大陸作為德國最大貿易夥伴的重要性。

德媒周日世界報（Welt am Sonntag）指出，德國汽車工業協會（VDA）在蕭茲訪陸前曾表態，反對歐盟對中國電動汽車加徵關稅，稱此舉將帶來貿易戰風險並威脅德國就業。「與中國的經貿往來為德國提供大量就業機會，德國企業正憑著創紀錄的資金進行轉型，其中一部分也來自於這個核心銷售市場。」

據了解，蕭茲此行將與大陸國家主席習近平、國務院總理李強等人會晤。蕭茲出發前受訪時表示，將敦促中國充當調解人，協助結束俄烏戰爭。德國政府發言人亦表示，蕭茲此行將提出關注北京對莫斯科的支持，以及中國大陸產能過剩等問題，同時重申德國不尋求與中國大陸經濟脫鉤，但有必要「去風險」。