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重慶政務工作App取消iOS 開發華為鴻蒙應用

中央社／ 台北13日電
中國頻傳公務機關禁用iPhone手機之際，重慶市政務工作平台App「渝快政」11日通知用戶，因為「技術原因」，不再支持蘋果行動作業系統iOS。路透
中國頻傳公務機關禁用iPhone手機之際，重慶市政務工作平台App「渝快政」11日通知用戶，因為「技術原因」，不再支持蘋果行動作業系統iOS。路透

中國頻傳公務機關禁用iPhone手機之際，重慶市政務工作平台App「渝快政」11日通知用戶，因為「技術原因」，不再支持蘋果行動作業系統iOS。稍早前，「渝快政」在內的重慶多個App宣布開發華為鴻蒙系統應用。

社交平台訊息顯示，重慶政務工作平台App「渝快政」11日通知用戶，已不再支持iOS端，要求改用安卓（Android）。目前「渝快政」頁面，已經移除iOS下載連結。

根據重慶日報11日報導，「渝快政」是重慶公職人員使用的辦公應用平台，目前日活躍用戶達43萬，接入各類政務組織8.6萬個，即時動態掌握全市6.53萬名網格員活動軌跡，實現組織、溝通、業務全流程上網。

「渝快政」不再支持iOS，形同迫使重慶公職人員更換iPhone，必須再買一支安卓手機，引發大量體制內員工在小紅書等社交平台吐槽。有人說，沒錢換手機；有人說，不相容更好，只用電腦版，「下班後就不幹工作了」。

也有不少人表示，越來越多單位禁用iPhone，早就換了華為手機。因為單位所有事情都在「渝快政」通知，若不使用，「除非工作不要了」。「體制內確實沒辦法，很多都是不准用，特斯拉也不能進大院，還是雙持（手機）吧。」

對於「渝快政」未說明的「技術原因」，網友多指蘋果iOS比安卓更難監控和破解，所以乾脆不支持。

公開訊息顯示，中國政府機關App越來越排擠iOS，許多新推出或改版的App表明不支持iOS；例如，成都政務工作平台「蓉政通」。

與此同時，華為1月18日發表HarmonyOS NEXT鴻蒙星河版後，正在全力普及應用，試圖今年超越iOS成為中國第二大行動作業系統。

據報導，華為鴻蒙星河版發表後，重慶當局全面響應。在3月7日一場公開儀式上，重慶市近20個本地App共同宣布啟動鴻蒙原生應用開發，其中就包括「渝快政」以及重慶民眾使用的政務平台「渝快辦」。

iOS iPhone 華為 鴻蒙系統

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