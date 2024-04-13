快訊

2026大選加分！雲林虎尾鎮長補選林嘉弘自行宣布當選 藍營守住大票倉

徐巧芯大姑夫婦涉洗錢！連家人都騙不法金流約2700萬 北院裁定收押禁見

宜蘭員山鄉議員補選「變天」 國民黨支持的她當選改寫新局

廣交會即將開幕！大陸內需疲弱及產能過剩 學者曝關鍵字是「低價」

中央社／ 台北13日電
有學者表示，在中國內需疲弱及產能過剩下，企業要減價來增加出口量，因此這次廣交會的關鍵字將會是「低價」。中新社
有學者表示，在中國內需疲弱及產能過剩下，企業要減價來增加出口量，因此這次廣交會的關鍵字將會是「低價」。中新社

大陸規模最大的國際貿易展廣交會將於15日在廣州開幕。有學者表示，在大陸內需疲弱及產能過剩下，企業要減價來增加出口量，因此這次廣交會的關鍵字將會是「低價」。

第135屆大陸進出口商品交易會（廣交會）將於15日在廣州開幕，直至5月5日，為期3週。廣交會是大陸規模最大、最具標誌性的國際貿易展，也被視為「外貿晴雨表」，每年分春秋2次在廣州舉辦。

路透社13日報導，目前正值美國歐盟關注大陸「新三樣」，即電動車、太陽能電池及鋰電池在出口市場中占主導地位之際。

美國及歐盟也關注國內的工業產品無法與大陸的產品競爭，因為大陸龐大的工業產能壓低了價格。

另一方面，大陸國內工業也面對不少問題，包括價格下降，特別處於科技低端的製造商陷入價格戰。

報導引述香港大學經管商學院金融學講座教授陳志武表示，今年廣交會的關鍵字是「低價」，不論是高科技或低科技的產品。這是因為大陸國內需求較正常低，大部份工業都出現產能過剩，製造業者要減價來增加出口。

陳志武表示，外國採購經理會發現許多產品價格太低，無法抗拒。

不過，一名廣交會常規參展商表示，他於浙江開設照明產品工廠，今年花了數萬元人民幣租了一個展位，但沒有抱太大期望。

他說，近年歐洲及美國的買家愈來愈少，以往有一家大型超市買家會派5至8人來展會，但近年只派1至2人來，而且只是周圍走走看看。

報導表示，這次廣交會參展商2.86萬個，售賣的貨品由按摩椅、平底鍋到花園裝飾品都有，預計9.3萬名外國買家參加。

有參展商表示，這次廣交會將展示，配合大陸國家主席習近平提倡的「新質生產力」，而提升價值鏈的努力。

去年第134屆大陸進出口商品交易會（秋季廣交會）實體出口成交223億美元（約新台幣7158億元），比第133屆增長2.8%。

大陸海關總署12日公布今年第一季進出口數據，3月份出口總值5008.1億美元，年減7.5%。

標誌 歐盟 美國

延伸閱讀

歐盟調查電動車補貼 中國機電商會稱扭曲不客觀

廣交會展出新品超過百萬件

歐盟通過新移民庇護政策 非法入境者管制趨嚴

廣州東部中心發展基金首發 總規模200億人民幣

相關新聞

澳門出招刺激房市！大幅降低非居民購屋成本 專家分析3優勢有利軟著陸

繼香港全面取消各項額外徵收的購房稅後，澳門特別行政區行政會也於12日新聞發布會，公布取消特別印花稅、額外印花稅及取得印花...

華為AI筆電搭載英特爾晶片 美國議員抗議拜登政府

華為11日推出第一款AI筆電MateBook X Pro，是首款應用華為盤古大模型的筆電，搭載英特爾人工智慧晶片，提供1...

蕭茲訪陸前夕 德智庫：德企對陸「去風險」有顯著成效

在德國總理蕭茲（Olaf Scholz） 啟程前往中國大陸訪問前夕，德國智庫「ifo經濟研究所」最新調查顯示，德國工業和...

廣交會即將開幕！大陸內需疲弱及產能過剩 學者曝關鍵字是「低價」

大陸規模最大的國際貿易展廣交會將於15日在廣州開幕。有學者表示，在大陸內需疲弱及產能過剩下，企業要減價來增加出口量，因此...

利潤太低引反彈　印度部分店家將停賣OPPO子品牌手機

OPPO子品牌OnePlus（一加手機）4月1日在印度推出新機型Nord CE4，OnePlus稱，這款手機在亞馬遜網站...

中推「國9條」提高主板、創業板上市標準 專家：有助多頭

中國國務院12日印發「關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見」，共九個部分，是資本市場第三個「國九條」。內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。