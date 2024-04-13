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澳門出招刺激房市！大幅降低非居民購屋成本 專家分析3優勢有利軟著陸

中央社／ 台北13日電
繼香港全面取消各項額外徵收的購房稅後，澳門特別行政區行政會也於12日新聞發布會，公布取消特別印花稅、額外印花稅及取得印花稅。房市示意圖／中新社
繼香港全面取消各項額外徵收的購房稅後，澳門特別行政區行政會也於12日新聞發布會，公布取消特別印花稅、額外印花稅及取得印花稅。房市示意圖／中新社

繼香港全面取消各項額外徵收的購房稅後，澳門特別行政區行政會也於12日新聞發布會，公布取消特別印花稅、額外印花稅及取得印花稅，還將非澳門居民抵押貸款上限改為與澳門居民一致。

綜合中國媒體報導，澳門特別行政區行政會12日舉行新聞發布會，表示政府審時度勢，持續關注及評估不動產市場情形，考慮到近年各類型房屋供應充足，因此目前有條件制定「取消與不動產需求管理相關的稅務措施」法律草案，包括取消特別印花稅、額外印花稅及取得印花稅（俗稱辣招）。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，此次澳門全面「撤辣」，有利於降低交易成本、提振地產交易，再加上澳門特區資金進出自由的優勢，將會吸引大陸人才、資金前往澳門。

除了全面取消各項額外徵收的購房稅外，此次也將統一澳門居民及非本澳居民按揭（抵押貸款）成數上限，都設為70%，大陸居民到澳門置產的成本，將大幅下降。

中原澳門及珠海橫琴資深董事何兆恆分析，過去大陸買家到澳門買房的稅費為財產轉移印花稅，採用累積稅率計算。購買澳門幣200萬元（約新台幣801萬元）以下房源需交1%的財產轉移印花稅；200萬至400萬，需交2%的財產轉移印花稅。

另外，購買第三套則需要交10%的取得印花稅。新法案通過後，非澳門居民在澳門置產將等同澳門居民，稅率將低至1%，購買住宅最高可貸7成。

何兆恆表示，澳門此次撤辣，將使大陸買家在澳門購房的成本大幅降低，有利於樓價軟著陸，逐步盤活房地產市場。

澳門過去幾年的成交量出現下滑趨勢。據澳門財政局資料顯示，2018年澳門記錄成交住宅為1萬585件，但到2019年成交量只剩7745件，去年成交量更是不到3000件，僅有2913件。

根據澳門特別行政區官網內容顯示，自2010年起，澳門實施不動產需求管理措施，稅務措施包括特別印花稅、額外印花稅及取得印花稅，但從今年1月開始，澳門放寬不動產需求管理措施，取消徵收購買第2套住宅的5%印花稅，並放寬按揭要求，不再針對住宅及經濟房屋設不同的抵押貸款金額上限。

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