快訊

水原一平想跟大谷翔平、道奇隊道歉！最新律師聲明曝光

聽到「都吃了河粉」護理師心中拉警報…寶林案馬偕最早鎖定邦克列酸

兒女好氣！長輩狂按錯鍵手機變靜音「教他又惱羞」該怎麼辦？過來人曝1招最有用

大陸3月出口劇減7.5% 經濟復甦任務艱鉅

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導
中國大陸進出口示意圖。 美聯社
中國大陸進出口示意圖。 美聯社

大陸海關總署昨（12）日公布3月進出口數據，按美元計，3月進出口、出口及進口總額分別為5,008.1億、2,796.8億及2,211.3億美元，年減幅分別為5.1％、7.5%及1.9%，均大幅遜於預期。

在1-2月進出口數據（進口年增3.5%、出口年增7.1%）雙雙優於市場預期下，外界原本預期3月可望延續1-2月態勢。不過3月進出口年增率均轉負，且出口還是去年8月以來最大降幅，進口則意外萎縮，均凸顯出大陸政策制定者在試圖提振經濟復甦面臨艱鉅任務。

大陸進出口年增率
大陸進出口年增率

3 月進口令外界失望，凸顯大陸內需疲軟，11日公布的3月消費者物價指數（CPI）僅年增0.1%，也凸顯出這點，生產者物價指數（PPI）年減2.8%，連續18個月下降，亦顯示出工業通貨緊縮持續存在。

按美元計，今年第1季大陸進出口、出口及進口總額分別為1兆4,313億、8,075億及6,238.4億美元，均較去年同期成長1.5%。3月貿易帳順差585.5億美元，第1季貿易順差1836.6億美元。

至於3月出口低於預期的原因，香港經濟日報引述澳新銀行高級中國策略師邢兆鵬觀點認為，一是去年高基數；二是工作日效應，今年3月工作日比去年少兩天；三是紅海危機打亂供應鏈，訂單在1月提前釋放。

路透引述凱投宏觀分析師表示，儘管出口金額年降幅超出預期，但出口量仍創歷史新高，這表明大陸國內需求持續疲軟下，出口商將繼續大幅降價以維持銷售。

展望第2季大陸外貿，中經院第一研究所助研究員王國臣說，出口主要還是要看歐美需求復甦力度，隨6月美國降息預期降溫，全球經濟不溫不火下，全球貿易包括大陸都不會太樂觀，大陸出口恐持續乏力，預期今年貿易順差也將減少。

延伸閱讀

金魚街奇店變小紅書打卡聖地 老闆反拍陸女+奇招反擊被讚高招

中3月消費者物價指數年增0.1% 仍陷通縮風險

拜登表現對中強硬！經濟學家嫌「提高關稅是作秀」反有不良後果

大陸銀行定存降息 一波波

相關新聞

陸3月出口大減7.5% 進口萎縮

大陸海關總署昨天公布三月進出口數據，按美元計，三月進出口、出口以及進口總額分別為五千零八億美元、二七九六億美元以及二二一...

陸推「國九條」提高上市標準 國務院發布相關意見

大陸國務院昨（12）日印發「關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見」，共九個部分，是資本市場第三個「國九條...

惠譽香港信評不變 展望穩定 與大陸表現脫鉤

國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）確認香港長期外幣發言人違約評級（IDR）為「AA-」，評級展望維持「穩定」...

境外手機可綁定微信支付 僅需提交卡片相關資料

大陸手機支付普及度高，但對於短期到訪的境外遊客未必方便。騰訊昨（12）日公布，境外人士在下載或更新WeChat應用程式至...

萬科評等降至垃圾級 標普一次下調三個等級至BB+

繼國際信評機構穆迪（Moody’s Ratings）、惠譽（Fitch Ratings）之後，標準普爾全球評級（S&P ...

兩岸人物／阿里 CEO 要靠 AI 重返榮耀

在大陸電商環境激烈「內卷」下，阿里巴巴正面對各方對手不斷侵蝕市占的艱難挑戰，其中，阿里計劃出售一些消費業務的傳言也在二月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。