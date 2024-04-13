大陸3月出口劇減7.5% 經濟復甦任務艱鉅

大陸海關總署昨（12）日公布3月進出口數據，按美元計，3月進出口、出口及進口總額分別為5,008.1億、2,796.8億及2,211.3億美元，年減幅分別為5.1％、7.5%及1.9%，均大幅遜於預期。

在1-2月進出口數據（進口年增3.5%、出口年增7.1%）雙雙優於市場預期下，外界原本預期3月可望延續1-2月態勢。不過3月進出口年增率均轉負，且出口還是去年8月以來最大降幅，進口則意外萎縮，均凸顯出大陸政策制定者在試圖提振經濟復甦面臨艱鉅任務。

大陸進出口年增率

3 月進口令外界失望，凸顯大陸內需疲軟，11日公布的3月消費者物價指數（CPI）僅年增0.1%，也凸顯出這點，生產者物價指數（PPI）年減2.8%，連續18個月下降，亦顯示出工業通貨緊縮持續存在。

按美元計，今年第1季大陸進出口、出口及進口總額分別為1兆4,313億、8,075億及6,238.4億美元，均較去年同期成長1.5%。3月貿易帳順差585.5億美元，第1季貿易順差1836.6億美元。

至於3月出口低於預期的原因，香港經濟日報引述澳新銀行高級中國策略師邢兆鵬觀點認為，一是去年高基數；二是工作日效應，今年3月工作日比去年少兩天；三是紅海危機打亂供應鏈，訂單在1月提前釋放。

路透引述凱投宏觀分析師表示，儘管出口金額年降幅超出預期，但出口量仍創歷史新高，這表明大陸國內需求持續疲軟下，出口商將繼續大幅降價以維持銷售。

展望第2季大陸外貿，中經院第一研究所助研究員王國臣說，出口主要還是要看歐美需求復甦力度，隨6月美國降息預期降溫，全球經濟不溫不火下，全球貿易包括大陸都不會太樂觀，大陸出口恐持續乏力，預期今年貿易順差也將減少。